Prozess in Bad Segeberg

Tödlicher Unfall in Mözen: Milde Strafe für den Angeklagten

„Und dann sah ich nur noch ein Auto auf mich zufliegen“, schilderte der Busfahrer im Gericht in Bad Segeberg den tödlichen Unfall am 24. Oktober 2020 in Mözen. Das Auto erschlug eine 16-Jährige im Bus. Der Unfallfahrer wurde nun der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Das Urteil ist mild.