﻿SPD Bad Bramstedt: Junge Kandidaten, aber wenig Frauen

Auch die SPD Bad Bramstedt hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai benannt. Zwar ist es gelungen, junge Leute für die Politik zu interessieren, dafür zeigten aber wenig Frauen in der Partei, in der es eine Geschlechterquote gibt, Interesse an einer Bewerbung.

Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter SPD hat in einer Jahreshauptversammlung die Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai dieses Jahres benannt. Elf Männer und drei Frauen bewerben sich in den 14 Wahlkreisen „für eine Politik mit positivem Blick in die Zukunft“, wie Pressesprecher Jan-Uwe Schadendorf sagt.

Da Bad Bramstedt seit der letzten Kommunalwahl die 15 000-Einwohner-Grenze überschritten hat, wird die Stadt für die Wahl 2023 in 14 anstatt in zwölf Wahlkreise unterteilt. Auch die Stadtverordnetenversammlung wächst. Sie besteht künftig aus 27 anstatt 23 Mitgliedern. 14 Stadtverordnete werden direkt gewählt. Das bedeutet, wer als Direktkandidat in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. Die restlichen Sitze werden durch die Listen der Parteien besetzt. In der laufenden Wahlperiode stellt die SPD sieben Stadtverordnete.

„Ich freue mich besonders, dass uns einige neue und junge Kandidatinnen und Kandidaten begleiten, die sich einsetzen wollen, um unseren Ort moderner und zukunftsfähiger zu machen“, so Fraktionsvorsitzende Karin Steffen. Vier Bewerber sind unter 40 Jahre alt, wodurch es zu einer deutlichen Verjüngung in der künftigen Fraktion kommen wird. Karin Steffen (42) und Torben Dwinger (33) führen die Kandidatenliste auf Platz 1 und 2 an.

Wenige Frauen zeigen Interesse

Allerdings ist es der SPD nicht gelungen, mehr Frauen zu motivieren. Nur drei Kandidatinnen bewerben sich, obwohl in der Partei eine Geschlechterquote von 40 Prozent gilt. Das bedeutet, Männer oder Frauen sollen mit mindestens 40 Prozent vertreten sein. Die SPD Bad Bramstedt kommt bei den Direktkandidaten aber nur auf 7,5 Prozent. „Es wollten sich einfach nicht mehr bewerben“, sagt Pressesprecher Schadendorf. Allerdings stünden zwei Frauen auf vorderen Listenplätze, sodass sie auch in der Stadtverordnetenfraktion vertreten sein werden.

Die Wahlkreise werden besetzt von: Karin Steffen, Torben Dwinger, Gudrun Baum, Jan-Uwe Schadendorf, Ralph Baum, Jan-Philipp Schucher, Hans Bilger, Niklas Landfester, Malte Zühlke, Wolfgang Kettel, Dennes Steffen, Klaus-Dieter Hinck, Rolf Lidicky-Krone und Anita Neumann.