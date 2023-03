﻿SPD Bad Segeberg: Auf den vorderen Plätzen ausschließlich Männer

Die SPD-Fraktion in der künftigen Stadtvertretung von Bad Segeberg könnte ausschließlich aus Männern bestehen. Die erste Frau auf der Liste steht auf dem wenig aussichtsreichen Platz 10. Und in den Wahlkreisen sieht es kaum besser aus.

Joachim Wilken-Kebeck (rechts) ist Spitzenkandidat der SPD in Bad Segebergs. Auch der neue Ortsvereinsvorsitzende Alexander Wagner tritt an.

Bad Segeberg. Mit dem erfahrenen Kommunalpolitiker Joachim Wilken-Kebeck an der Spitze geht die Bad Segeberger SPD in die Kommunalwahl am 14. Mai. Auf den weiteren Plätzen folgen Jörg Röhling, Gerald Mertens, Dirk Wehrmann, Alexander Wagner, Rolf Wunderlich, Dr. Christopher Schumacher, Uwe Rönnfeldt und Kristian Heyduk. Die erste Frau auf der Liste steht mit Christine von Hielmcrone erst auf dem eher wenig aussichtsreichen Platz zehn.

Mit Margitta Kebeck, Maleen Tödt, Maren Marquardt und Gisela Knütter folgen die nächsten Sozialdemokratinnen erst nach Jens Lichte (11) und Georg Oehlrich (12) ab Position 13. Christine von Hielmcrone und Maleen Tödt sind auch die einzigen Frauen, die in einem der 14 Wahlbezirke direkt kandidieren.

Zur Orientierung: Aktuell verfügt die SPD im Rathaus über sechs Sitze, zwei davon sind von Frauen besetzt. Beide treten nicht mehr an.

Alexander Wagner hat Magnus Wittern als SPD-Chef abgelöst

„Wir wollen für Bad Segeberg einen Unterschied zu machen“, sagt der neue SPD-Ortsvorsitzende Alexander Wagner, der von einigen Wochen Magnus Wittern in diesem Amt abgelöst hat. In zwei Versammlungen Ende Februar und Anfang März habe die Partei in der Kreisstadt ein Programm und ihre Personalien beschlossen.

Im Mittelpunkt stehe für die SPD, dass Bad Segeberg seine vielen Chancen und Potenziale endlich nutzt. Dafür sei ein Programm „mit klarer sozialer Handschrift“ ausgearbeitet worden. „Wer will, dass Wohnen bezahlbar bleibt, wer will, dass das Ehrenamt starke Unterstützung bekommt, und wer will, dass die Klimawende auch für alle bezahlbar bleibt, muss SPD wählen“, so Wagner.

Ein Schwerpunktthema solle für die SPD auch die Entwicklung der Stadt nach dem Weiterbau der A20 werden. „Hier sehen wir sehr große Chancen für Wachstum und Entwicklung entlang der bisherigen B206“, betont Joachim Wilken-Kebeck. „Wir brauchen jetzt schon Antworten darauf, wie sich Bad Segeberg entwickeln soll, wenn die Autobahn fertig ist.“ Es reiche nicht, nur darauf zu warten, bis es so weit ist. „Denn wir haben die historisch einmalige Chance, dass unsere Stadt wieder zusammenwachsen kann.“

SPD Bad Segeberg für „Bürger*innendialog“

Konkret setze sich die SPD für einen „Bürger*innendialog“ zur Entwicklung der „Wachstumsachse“, die Schaffung besserer Verbindungen in der Stadt auf den Ost-West- und den Nord-Süd-Achsen, die Weiterentwicklung des Bahnhofsumfeldes zur „Mobilitätsdrehscheibe“ und die weitere Aufwertung der Innenstadt ein.

Dem Ehrenamt komme im Kommunalwahl-Programm ebenfalls ein sehr großer Stellenwert zu, erklärt Wagner. Deshalb fordere die Partei eine hauptamtliche Unterstützung zur Ehrenamtskoordination und die Einführung der Ehrenamtskarte Schleswig-Holstein auch in Bad Segeberg.