﻿SPD tritt nach 75 Jahren in Lentföhrden nicht wieder an

In Lentföhrden tritt sie SPD seit 1948 zum ersten Mal nicht zu einer Kommunalwahl an. Neben der CDU und der Wählergemeinschaft Lentföhrden stellt sich auch überraschend die spontan wiederbelebte Kommunale Wählervereinigung am 14. Mai dem Votum der Bürger. Und sie hat sich gleich hohe Ziele gesetzt, ist sogar bereit, das Bürgermeisteramt zu besetzen.

Am 14. Mai werden die Schleswig-Holstein die Kommunalwahlen stattfinden.

Lentföhrden. In der Gemeinde Lentföhrden wird sich nach der Kommunalwahl am 14. Mai die Zusammensetzung der Gemeindevertretung verändern. Erstmals seit 1948 wird die SPD in dem Gremium nicht vertreten sein. Das bedeutet, dass auch einer der profiliertesten Köpfe des Gemeinderates künftig dort fehlen wird – Holger Pohlmann. Er ist dort seit 1978 ununterbrochen Mitglied, war von April 1990 bis März 2002 Bürgermeister und zuletzt unter anderem SPD-Fraktionschef.

Die Sozialdemokraten treten nicht mehr an, weil sie nicht genug Kandidaten aufstellen konnten. In der SPD-Fraktion gab es auch spürbaren Ärger mit der Gemeindepolitik. „Die aktuell unbefriedigende Finanzlage der Gemeinde Lentföhrden wird sich durch teils überdimensionierte Bauvorhaben weiter verschlechtern“, so Pohlmann. „Und nicht alle Fraktionen werden gleichermaßen informiert.“ Das zielt auf die CDU von Bürgermeister Joannis Stasinopoulos und die Wählergemeinschaft Lentföhrden (WGL), die zum Beispiel gemeinsam den Bau einer neuen Feuerwache durchgedrückt haben.

SPD-Mitglied kandidiert in Lentföhrden für die CDU

Stasinopoulos, seit 2020 im Amt, möchte noch weitere fünf Jahre dranhängen. Hinter ihm auf der Liste folgen Katja Schroedter, Steffen Decker und Anita Göttsch. Und es gibt bei den Christdemokraten noch eine Besonderheit. Für sie tritt mit Jürgen Lorenz sogar ein SPD-Mitglied, der es auch bleiben will, als Direktkandidat an. Die Wählergemeinschaft Lentföhrden geht mit Gemeindevertreter Kai Uwe Matzat als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl. Gefolgt von Stefanie Matzat, Jan Grommisch, Dennis Ressler und dem stellvertretenden Bürgermeister Alexander Brosowski. Einen Bürgermeisterkandidaten hat die WGL nicht nominiert.

Holger Pohlmann ist Fraktionschef der SPD in Lentföhrden, die nicht wieder zur Kommunalwahl antritt. © Quelle: privat

Kandidieren wird zur Überraschung vieler die Kommunale Wählervereinigung (KWV), die erst Anfang des Jahres einen neuen Vorstand mit Ronny Ehlers als Vorsitzendem und seinen Stellvertretern Thomas Ring und Bernd Heeren gewählt hat. Das Triom kandidiert allerdings nicht: „Das wollten wir ausdrücklich nicht, wollen Vorstands- und Gemeindevertretungsarbeit trennen und die Aufgaben auf zahlreiche Schultern verteilen“, sagt Ehlers, Unternehmer im Ort.

KWV in Lentföhrden hat sich nie aufgelöst, ruhte nur

Die KWV-Liste wird von Rene Schuth angeführt, dahinter folgen Lena Heeren, Dirk Möller, Ronny Sikora und André Reichel. Und die Wählervereinigung zeigt sich sehr selbstbewusst. „Wir möchten auch gerne den nächsten Bürgermeister stellen, wenn es das Ergebnis zulässt“, erklärt Ring.

Joannis Stasinopoulos (links) von der CDU möchte Bürgermeister bleiben und kandidiert wie seine Parteikollegen Natali Rembe und Eric Tiebach auch direkt. © Quelle: privat

Thorsten Ring war es, der im Februar dieses Jahres Gespräche mit jungen Menschen aus der Landjugend, dem Sportverein und der Feuerwehr führte. Und schließlich habe man einen neuen Vorstand und genügend Kandidaten für die Kommunale Wählervereinigung zusammenbekommen. Ring spricht deshalb auch von einer „starken und motivierten Gemeinschaft“.