﻿SPD will eigenen Ausschuss für Klimaschutz in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Die SPD möchte die kommunalpolitische Uhr nach der Wahl am 14. Mai um einige Jahre zurückdrehen – weil der Blick in die Zukunft das aus ihrer Sicht erfordert. Zur Sitzung der Stadtvertretung am Dienstag, 16. Mai, haben die Sozialdemokraten den Antrag gestellt, in der Hauptsatzung einen neuen, eigenen Fachausschuss ausschließlich für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu verankern. Im Ergebnis gäbe es in Bad Segeberg dann künftig vier statt bisher drei politische Fachgremien.

Damit wäre das Ende des jetzigen Bau- und Umweltausschusses besiegelt, in dem die beiden Bereiche vor einigen Jahren im Zuge einer kommunalpolitischen Reform organisatorisch zusammengefasst worden waren; nicht zuletzt wegen des hohen Bedarfs an ehrenamtlichem Personal für die Besetzung und des Aufwandes für die Verwaltung. Vor diesem Hintergrund entstanden auch der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss sowie der Ausschuss für Soziales, Bildung und Kultur.

„Der Klimaschutz und die Energiewende sind auch kommunal eine der größten Aufgaben unserer Zeit“, erläutert SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Wehrmann die Initiative. Die Stadtvertretung habe schließlich im Mai 2019 den „Klimanotstand“ ausgerufen. „Damit haben wir uns dazu verpflichtet, bei jeder Entscheidung die Frage nach der Klimaverträglichkeit zu stellen.“

SPD in Bad Segeberg will beim Klima mehr Raum für tiefergehende Beratung

Durch einen eigenen Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz wolle man die Bedeutung von Schutzmaßnahmen für Bad Segeberg unterstreichen. „Ein eigenes Gremium für diese Fragen ermöglicht mehr Raum und Zeit für die nötige, tiefer gehende Befassung mit einzelnen Sachverhalten zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen“, so Wehrmann.

„Als SPD-Fraktion regen wir im ersten Schritt an, zunächst die Aufgabenfelder des bisherigen Ausschusses für Bauen und Umwelt voneinander zu trennen und aus einem Ausschuss zwei zu bilden.“ Dem Ausschuss für Bauen könnten nach SPD-Vorstellung die Bereiche Stadtentwicklung, Hochbauservice, Tiefbau/Verkehrswege, Bauverwaltung und Liegenschaften zugeordnet werden, dem Ausschuss für Umwelt- Natur- und Klimaschutz die Bereiche Umwelt/Naturschutz, Öffentliches Grün, Stadtentwässerung, Kleingartenangelegenheiten und Landwirtschaft.

Weitergehende Zuordnungen einzelner Aufgabenfelder oder -teile auch anderer Ausschüsse seien grundsätzlich denkbar, so Dirk Wehrmann, könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt interfraktionell erörtert werden, nachdem die neuen Strukturen eingerichtet worden seien.

Kommunalaufsicht müsste der Neuordnung zustimmen

Der aktuelle Antrag diene der Vorbereitung der neuen Wahlperiode und erfolge zur Sitzung der Stadtvertretung am 16. Mai, damit die nötige Genehmigung der Änderung durch die Kommunalaufsicht eingeholt und die Ausschüsse in geändertem Zuschnitt dann in der konstituierenden Sitzung besetzt werden können.

Unterdessen liegt der Stadtvertretung jetzt der Entwurf einer Geschäftsordnung für das im Zuge des Klimaschutzleitfadens Ende März mitbeschlossene „Klimaforum“ vor. Dessen Auftrag ist unter anderem die Ausarbeitung eines realistischen Vorschlags, wann die Stadt Bad Segeberg die Klimaneutralität anstrebt. Darüber hatte es zuletzt in der Politik heftigen Streit gegeben.

Neues Klimaforum soll verbindliches Datum für Bad Segeberg festlegen

Stimmberechtigt in dem neuen Forum, das „vierteljährlich, mindestens jedoch halbjährlich“ und grundsätzlich nicht öffentlich tagen soll, ist je ein Mitglied aus den Rathaus-Fraktionen, zudem aus der Verwaltung die Klimaschutzmanagerin und die Radverkehrsingenieurin sowie fünf Mitglieder aus den lokalen Klimainitiativen. Auch der ehrenamtliche Radverkehrsbeauftragte und zwei Vertreter des Unternehmervereins „Wir für Segeberg“ dürfen mitstimmen.

Ein Betätigungsfeld sowohl für einen neuen Klima-Ausschuss als auch für das Forum dürfte der Radverkehr sein. Beim aktuellen Fahrradklimatest des ADFC für das Jahr 2022 hat Bad Segeberg bei den Städten mit weniger als 20 000 Einwohnern in Schleswig-Holstein die rote Laterne. Bundesweit liegt die Kreisstadt auf Platz 466 unter 474 Orten.