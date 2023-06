﻿Spektakulär: 75 Meter lange Rotorblätter im Rückwärtsgang durch Damsdorf

Damsdorf/Schmalensee. „Jetzt geht es los, der erste Flügel kommt“, sagt ein Mann in der Dunkelheit. In Damsdorf brennt keine Laterne, als am Freitagmorgen kurz vor 2 Uhr blinkende Lichter am Horizont aufflackern. Der Schwertransport aus Dänemark ist angekommen. Der Konvoi hat drei 75 Meter lange Rotorblätter geladen. Sie sollen in den Windpark in Schmalensee gebracht werden. Ein Spektakel für Anwohner und absolute Konzentrationsarbeit für Fahrer und Einweiser des Schwertransports. Denn die letzten 2000 Meter müssen rückwärts gefahren werden – auch durch die Dorfstraße in Damsdorf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Straßenschilder sind bereits aus dem Weg geräumt, manche Zaunelemente und Hecken einiger Anwohner mussten für den überlangen Transport durch Damsdorf weichen. Neben der Straße, in Kurven- und Rangierbereichen, wurden großzügig Stahlplatten ausgelegt, um den Untergrund zu schonen.

Spektakel in Damsdorf: 75 Meter lange Flügel für Windkraftanlagen angekommen

Im Zeitlupentempo biegt der erste Transport rückwärts in die Dorfstraße ein. Der Kurvenradius ist zu klein, um vorwärts zu fahren. „90-Grad-Kurven sind immer schlecht“, erklärt Jacob Riedel vom Schwertransportunternehmen SLT aus Kühlungsborn. Er hat die Strecke geplant. Aber hier am Dorfplatz steht zusätzlich ein alter Baum im Weg. „Das wird spannend“, sagt Karl-Heinz Arp, ein „neugieriger Nachbar“. So etwas kenne er bisher nur aus dem Fernsehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hydraulikbremse zischt immer wieder laut durch die Nacht, als sich der erste Transport Zentimeter für Zentimeter um die Kurve schiebt – Flügelspitze voran. Ein Einweiser ist per Funk mit dem Fahrer im 75 Meter entfernten Fahrerhaus verbunden. „Und er hat eine Fernbedienung, mit der die Hinterräder angesteuert werden können“, erklärt Martin Nauber, Projektleiter bei SLT und zuständig für die Umsetzung des Schwertransports.

Schwertransport im Rückwärtsgang durch Damsdorf

Die Fahrer und Einweiser der nachfolgenden Fahrzeuge stehen dabei, beobachten das Manöver, das sie später selbst bewältigen müssen. Ein Stück nach vorn, wieder zurück – bis die Flügelspitze mit nur Zentimetern Spielraum am Baum vorbeigleitet. Die erste knifflige Stelle ist geschafft. Nun soll das Fahrzeug rückwärts durch die Dorfstraße bis zum Ortsausgang gelotst werden. Parallel startet der zweite Transporter mit dem nächsten Rotorblatt die rückwärtige Einfahrt in die Dorfstraße.

Im Schneckentempo geht es für den ersten Transport weiter durch die Dorfstraße. Jede kleinste Kurve im Straßenverlauf wird zur Maßarbeit. „Stop! STOPP!“, brüllt plötzlich ein Einweiser seinem Fahrer entgegen, doch er hört ihn offenbar nicht. Ein Mann rennt los, das Fahrzeug hält noch gerade rechtzeitig – fast hätte es seitlich eine Mauer erwischt. Minutenlang wird rangiert, dabei muss das Fahrzeug weit auf das Grundstück von Bürgermeister Jürgen Kaack fahren, dann wieder vorwärts mit neuem Winkel auf die Dorfstraße, damit es rückwärts weitergehen kann Richtung Windpark.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rotorblätter erreichen Windpark Schmalensee

Über der Straße hängende Äste, die die Rotorblätter beschädigen könnten, werden kurzerhand abgesägt. „Das ist mit den Grundstückseigentümern abgesprochen“, versichert Riedel. Schließlich passiert der Transport den Ortsausgang. „Alles frei“, sagt ein Einweiser. Jetzt könne der Fahrer bis zum Windpark „durchrutschen“. Für die beiden folgenden Fahrzeuge mit den Rotoren ist der Weg nun einfacher.

Lesen Sie auch

Als der dritte Flügel den Ort verlässt, ist Martin Nauber zufrieden. „Wir haben die Engstellen gut gemeistert.“ Auch zeitlich. Es ist 4 Uhr morgens, es wird schon hell. Kaum eine Stunde später sind die Bauteile am Windpark angekommen. Die Turmteile werden in einem weiteren Transport geliefert. Die etwas kleineren Flügel für die zweite Anlage werden in der kommenden Woche erwartet.

KN