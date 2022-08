Bad Bramstedt. Im Bad Bramstedter Kurhaustheater regt sich wieder Leben. Nach zweieinhalb Jahren standen wieder Künstler auf der Bühne, wurde im Parkett gelacht und mitgeklatscht. „Wir fangen an mit der Spielzeit“, dieses Zeichen setzte die neue Leiterin des Hause, Simone Voicu-Pohl, am Sonnabend mit einer Gala und einem Theaterfest.

Bad Bramstedts neue Theaterleiterin kann nicht nur organisieren, sondern auch singen. Das stellte die ausgebildete Opernsängerin im Abendprogramm unter Beweis mit dem 20er-Jahre-Schlager: „Benjamin, ich hab’ nichts anzuzieh’n“. Dann wurde es ernst: Mit „Eine kleine Sehnsucht“ von Lale Andersen verabschiedete sie Melanie Kütbach, die im Theaterteam mitgearbeitet hatte, aber eine Woche vor der Gala starb.

In der Pause wurde der Innenhof geöffnet

Ansonsten gab es viel zu lachen an diesem Abend mit Rock ’n’ Roll und Parodien sowie Stummfilmen, live am Flügel begleitet. Schöne Neuerung am Rande: In der Pause wurde der Innenhof des Theaters geöffnet und offenbarte mit ein paar Stehtischen eine lauschige Atmosphäre; ein echter Fortschritt im Vergleich zum Bushaltestellen-Charme vor dem Eingang.

Drinnen moderierte Jörg Knörr den ersten Teil der Gala. Er parodierte Udo Lindenberg, Heinz Erhardt und die unvermeidbare Inge Meysel: „Sie klebt an mir wie ein Fluch.“ Knörr bekam begeisterten Applaus für seine dreisten bis frivolen Texte: „… flüssigen Zement/in die Tube Kukident“.

Stephan Graf von Bothmer komponiert Filmmusik

Eine ganz andere Kunst präsentierte Stephan Graf von Bothmer. Er komponiert Filmmusiken – vorzugsweise zu Stummfilmen. Mehr als 1.000 Filme hat er vertont, und am liebsten führt er seine Kunst live auf; allein am Flügel oder mit Orchester. Nosferatu, Laurel and Hardy und Harald Lloyd begleitete er in Bad Bramstedt.

Stephan Graf von Bothmer begleitet eine Szene aus dem Stummfilm "Nosferatu" am Flügel © Quelle: Jann Roolfs

Bothmer spielt allerdings nicht nur zu Filmen, sondern auch zu Fußball-Liveübertragungen. „Ich komponiere live die Filmmusik zum Spiel“, das mache ihm besonderen Spaß verriet er. Die Bad Bramstedter können das bei der WM im Winter bei einem Halbfinalspiel bewundern; am Sonnabend gab es einen kleinen Appetithappen.

Einblicke in die kommenden Spielzeit

Nach der Pause wurde es temperamentvoll: „Buddy forever“ traten auf. Die fünfköpfige Band – „Wir sind Reste vom Musical“ – hatte den Saal mit begeisterndem Rock ’n’ Roll schnell im Griff.

Ab 13 Uhr waren beim Theaterfest der TC Roland mit einer Tanzvorführung und eine kleine Besetzung des BT Orchesters aufgetreten, ein ukrainischer Chor gab ein Gastspiel, ein Zauberer und Jongleur präsentierte seine Kunststücke. Zu Kaffee, Kuchen und Aufführungen kamen an die 200 Besucher, schätzte Theaterleiterin Simone Voicu-Pohl. Bei der abendlichen Gala war der Saal halb gefüllt.

Das Programm der Gala gab Einblicke in die kommende Spielzeit. Der Spielplan wird noch laufend erweitert, verspricht Simone Voicu-Pohl. Stammbesucher können sich eine Ermäßigung erarbeiten: Wer acht Stempel auf seiner Karte gesammelt hat, bezahlt bei der nächsten Veranstaltung nur den halben Eintritt.

Von Jann Rohlfs