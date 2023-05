﻿Deutsch-Kursus in Bad Bramstedt: Flüchtlinge wollen noch mehr lernen, doch die Lehrer fehlen

Bad Bramstedt. Sie hatten monatelang gebüffelt, jetzt haben die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Deutsch-Kurses der Volkshochschule Bad Bramstedt ihre Prüfung erfolgreich absolvier. Bis auf wenige Kursusteilnehmer kamen alle aus der Ukraine, berichten VHS-Leiterin Sonja Köfer und Kursusleiterin Karen Demuth, die die Menschen zusammen mit Faranak Gheshlaghchaei und Monika Miething unterrichtet hat. Sie alle zeigen sich angetan von der Wissbegier und dem Eifer, mit dem die Schüler bei der Sache waren.

Vor Kurzem absolvierte die Gruppe die A2-Prüfung, heraus kamen gute und sehr gute Ergebnisse. „Der Kursus war unglaublich“, so Karen Demuth. Die Frauen und Männer seien sehr motiviert gewesen, es habe eine äußerst positive Atmosphäre beim Lernen geherrscht. „Das war eine sehr fröhliche Gruppe.“

Unterricht in der VHS Bad Bramstedt an drei Tagen in der Woche

Zunächst ganz niedrigschwellig hatten die Dozenten den Kursus begonnen. Aber schnell sei klar gewesen, dass die Teilnehmenden Ehrgeiz mitbrachten und sich schnell in Deutsch verständigen wollten. Drei Tage pro Woche jeweils von 9 bis 13 Uhr wurde in der VHS gelernt. Die Frauen und Männer sind zwischen 21 und 50 Jahre alt. Einige von ihnen sind bereits berufstätig und haben Jobs. „Einige warten noch darauf, zurück in die Ukraine reisen zu können“, berichtet Karen Demuth.

Jeden Morgen habe es zunächst eine kleine Gesprächsrunde gegeben. Dort sei es auch vorgekommen, dass die persönlichen Schicksale der Menschen aus der Ukraine zur Sprache kamen. Ab und an sei dementsprechend auch beklommene Stimmung aufgekommen, wenn es um Nachrichten aus ihrer Heimat gegangen sei.

Mit dem A2-Zertifikat in der Tasche wollen viele der Kursusteilnehmer weiter lernen. Allerdings fehlt es an Integrationskursen, wie die VHS berichtet. Die Bad Bramstedter Einrichtung bietet keinen Kursus an, die nächsten Möglichkeiten gibt es laut Sonja Köfer in Kaltenkirchen und Neumünster. „Viele warten auf einen freien Platz.“ Es mangele an Lehrkräften.