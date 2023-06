﻿Stadt Bad Segeberg ehrt engagierte Bürger und erfolgreiche Sportler

Bad Segeberg. Was haben Elisabeth und Jürgen Medau, Herbert Dargel und Axel Winkler gemeinsam? Sie denken oft erst an andere als an sich selbst. Und was verbindet Mareike Harm, Oliver Gronholz und Constantin Lövenich miteinander? Sie sind in ihrer jeweiligen Sportart besonders erfolgreich. Die Stadt Bad Segeberg hat das zum Anlass genommen, sie alle im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bürgersaal des Rathauses besonders zu würdigen.

Als „Menschen, ohne die wir in unserer Stadt ärmer wären“, bezeichnete Bürgervorsteherin Monika Saggau das Quartett, das bei dieser Gelegenheit die Silberne Ehrennadel der Stadt erhalten sollte. „Durch sie wird unsere Gesellschaft lebendiger und wärmer.“ Denn leider nehme die Bereitschaft, sich für die Allgemeinheit zu engagieren, überall immer mehr ab.

Wer im Lexikon unter „Selbstlosigkeit“ nachschaut, dürfte dort auf ein Foto des Ehepaars Medau stoßen. Die beiden leben bereits seit fast vier Jahrzehnten in Bad Segeberg und haben sich vor allem im Stadtteil Christiansfelde den Ruf von wahren „Alltagsengeln“ erworben.

Der gelernte Landwirt und die Hauswirtschaftsmeisterin, die rund zwei Jahrzehnte lang das damals noch städtische Altenheim geleitet hatten, sind da, wenn sie in der Nachbarschaft gebraucht werden. Er gibt zudem gern sein Wissen als Hobby-Imker weiter, sie pflegt seit 20 Jahren das Rondel im Kreisverkehr am Anny-Schröder-Weg.

Ehepaar Medau „ein Segen für die Stadt Bad Segeberg“

Dabei seien Elisabeth und Jürgen Medau immer bescheiden geblieben, betonte die Bürgervorsteherin, die noch heute davon schwärmt, wie sie einst als Leiterin des Kindergartens Christiansfelde mit dem Altenheim und dessen Verantwortlichen zusammengearbeitet hat. „Das war wirklich eine Begegnung der Generationen“. Die Einstellung der Medaus „inspiriert uns alle“. Sie seien nicht weniger als „ein Segen für die Stadt“.

Ein Segen vor allem für Menschen, die als Flüchtlinge nach Bad Segeberg kommen, ist Herbert Dargel. Seit rund 15 Jahren hilft er den Neuankömmlingen bei der Eingliederung. „Also schon lange vor den großen Bewegungen seit etwa 2015“, sagte Bürgermeister Toni Köppen.

Immer ein „offenes Ohr“ für Flüchtlinge in Bad Segeberg

Meist drei Tage in der Woche widme der Bad Segeberger sich den Sorgen und Bedürfnissen von Flüchtlingen. „Das reicht von Behördengängen über das Verfassen von Bewerbungsschreiben bis hin zu Hausaufgabenhilfe.“ Wichtig sei jedoch, so Köppen: Dargel habe stets „ein offenes Ohr“ für Menschen mit nicht selten schwerer persönlicher Vorgeschichte. „Was Sie tun, ist sicher anstrengend, aber bestimmt auch persönlich erfüllend.“

Für herausragende sportliche Leistungen ehrten Bürgervorsteherin Monika Saggau (rechts) und Bürgermeister Toni Köppen (links), Oliver Gronholz (von links) und Constantin Lövenich. Mario Hinz nahm die Urkunde stellvertretend für Mareike Harm entgegen. entgegen. © Quelle: Thorsten Beck

Weniger um das Schicksal der Lebenden als um die Erinnerung an die Toten kümmert sich der pensionierte Lehrer und engagierte Heimathistoriker Axel Winkler. Seit 2020 engagiert er sich in Bad Segeberg an verantwortlicher Stelle unter anderem bei der Verlegung sogenannter Stolpersteine. Die werden vor den Häusern platziert, in denen einst von den Nazis vertriebene und oft auch ermordete Jüdinnen und Juden zuletzt wohnten oder gemeldet waren.

„Diese Aktion zeugt von deinem tiefen Verständnis für die Bedeutung von Erinnerungskultur“, sagte Monika Saggau. Mit den Steinen werde dafür gesorgt, dass das Andenken an diese Familien bewahrt werde und die Stadt sich ihrer Vergangenheit stelle.

Erinnerung an die junge Generation in Bad Segeberg weitergeben

Winkler, der sich meist zusammen mit Hans-Werner Baurycza auch in Büchern und Heften um die Aufarbeitung der lokalen und regionalen NS-Geschichte verdient macht, ist es besonders wichtig, die Jugend mit in seine Projekte einzubinden. So war es kein Zufall, dass sich bei der Verleihung der Ehrennadel im Publikum auch etliche Schüler und Lehrkräfte der Dahlmannschule, der Heinrich-Rantzau Schule und des Internats Schloss Rohlstorf befanden.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von dem 16-jährigen Kreismusikschüler Frederik Wesche am Flügel.

Herausragende sportliche Leistungen erbracht

Keine Nadeln angesteckt, dafür aber Urkunden überreicht bekamen im Bürgersaal Oliver Gronholz (Segeberger Segel-Club) und Constantin Lövenich (Segeberger Ruderclub) für herausragende Leistungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Die Dritte im Bunde, Vierspänner-Fahrerin Mareike Harm (Reit- und Fahrverein Bad Segeberg und Umgebung), war am Mittwoch verhindert.

Ihre Urkunde nahm Vereinsvorsitzender Mario Hinz stellvertretend entgegen. „Sie ist weltweit die einzige Frau, die die Qualifikation für den Indoor-Weltcup geschafft hat“, wusste Bürgermeister Köppen zu berichten.

