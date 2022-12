﻿Vom ZOB Bad Segeberg ins Gewerbegebiet: Linie 7753 startet im Dezember

Abfahrtszeiten der neuen Stadtbuslinie 7753 in Bad Segeberg

Die neue Stadtbuslinie 7753 verbindet den ZOB in Bad Segeberg mit dem Birkenring im Gewerbe- und Wohngebiet im Süden der Stadt.

Von Montag bis Freitag beginnt die erste Fahrt 5.52 Uhr am ZOB und dann alle 30 Minuten. Der Bus hält in der Rosenstraße am Fliederweg (5.55 Uhr), Efeustraße (5.56 Uhr) und Tulpenweg (5.57 Uhr), dann in der Wacholderstraße, Höhe Dahlienstraße (5.58 Uhr), und in der Kaiser-Lothar-Allee am Heinrich-der-Löwe-Ring (5.59 Uhr). Dort biegt der Bus in den Birkenring ab, hält an der Weißdornstraße (6 Uhr) und an der Arbeitsagentur im Birkenring 16 (6.01 Uhr).

Die Rückfahrt führt vom Birkenring (6.01 Uhr) über den Heinrich-der-Löwe-Ring (6.02 Uhr) und die Efeustraße mit Haltepunkten am Ginsterweg (6.04 Uhr) und Am Apfelgarten (6.05), durch die Rosenstraße mit erneutem Halt am Fliederweg (6.06 Uhr) zum ZOB (6.08 Uhr).

Die letzte Fahrt am ZOB startet in der Woche um 19.52 Uhr, am Birkenweg 16 ist der letzte Zustieg um 19.31 Uhr möglich.

Am Sonnabend startet die Linie 7753 ab 7.52 Uhr am ZOB und fährt bis abends ebenfalls bis 19.52 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Sonntags sind alle Stadtbushaltestellen stündlich mit dem Anruf-Sammeltaxi erreichbar zwischen 9.30 und 19.30 Uhr unter der Telefonnummer 0800/0001171. Der Fahrtwunsch muss 30 Minuten vorher angemeldet werden.