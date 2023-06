﻿Hausbesitzer soll 1400 Euro im Monat für Gas bezahlen – Jetzt reicht es ihm

Bad Bramstedt/Bimöhlen. Thorsten H. wohnt in Bimöhlen in einem großen, alten Haus, Baujahr 1907. Klar, dass da viel Heizenergie durchgeht. Aber über 1400 Euro monatlich nur für Gas? „Das kann nicht sein“, sagt der bei der Kreiswasserbehörde angestellte Techniker. Wie die Stadtwerke Bad Bramstedt auf den Betrag kommen, habe ihm niemand erklären können, sagt H., der seinen vollen Namen nicht öffentlich nennen möchte.

Das Anwesen hat H. von seinem Vater geerbt. Im vorigen Jahr habe er erhebliche Summen investiert: bessere Dämmung, neue Fenster, eine moderne Gasheizung. „Mein Gasverbrauch ist seitdem ganz erheblich gesunken“, versichert der 53-Jährige. 2022 hatte er dagegen einen sehr hohen Verbrauch. „Während der Sanierungsarbeiten hatten wir im Winter häufig die Fenster auf.“ Außerdem lief noch die alte Heizung. So kamen 54 342 Kilowattstunden Gas zusammen. Er schätzt die Ersparnis durch die Sanierung und die neue Heizung auf 7000 Kilowattstunden im Jahr. „Immer noch viel, aber wir wohnen hier auch mit acht Personen“, so H.

4400 Euro Nachzahlung für Gas und Strom

Anfang 2023 flatterte dem Bimöhler eine Nachzahlungsrechnung ins Haus, über fast 4400 Euro. Auf Basis des Vorjahresverbrauchs errechneten die Stadtwerke Bad Bramstedt dann die Abschläge für dieses Jahr. Fürs Gas soll H. 1470 Euro im Monat bezahlen, für Strom 312 Euro. Die Preisdeckel der Bundesregierung sind darin schon berücksichtigt. Beides summiert sich auf fast 1800 Euro, die H. jeweils für die Monate März bis Dezember bezahlen soll.

Den Stromliefervertrag hat H. mittlerweile gekündigt. Beim Gas ist das aber schwieriger. „Ich habe nachgefragt, wann ich den Vertrag kündigen kann“, erzählt der Immobilienbesitzer. Erst nach mehrmaligem Nachfragen sei ihm der 1. August genannt worden. Irgendwann bekam er es dann auch schriftlich. Dort stand dann 21. Februar 2024.

Einen günstigeren Anbieter zu finden, ist nicht schwer. Selbst wenn der hohe Vorjahresverbrauch zugrunde gelegt wird, finden sich im Vergleichsportal Verivox reihenweise Anbieter, die nur einen Abschlag von gut 400 Euro verlangen, also rund 1000 Euro weniger pro Monat.

Stadtwerke Bad Bramstedt kauften 2022 teuer ein

Die Stadtwerke Bad Bramstedt waren durch die explodierenden Energiepreise im vergangenen Jahr in Bedrängnis geraten. Viele Billiganbieter kündigten damals die Verträge mit ihren Kunden, die Stadtwerke Bad Bramstedt als Grundversorger mussten sie aufnehmen und zu hohen Preisen mit langfristiger Bindung Gas und Strom einkaufen. Mittlerweile sind die Preise an den Börsen wieder gesunken. Etliche Unternehmen können nun für Neukunden wieder günstiger Strom und Gas anbieten, weil sie gezielt für diese Menge einkaufen. Die Stadtwerke Bad Bramstedt sitzen dagegen auf ihren Kontingenten. Geschäftsführer Marc Fischer kündigte allerdings zum 1. Januar 2024 eine „deutliche Preissenkung“ an.

H. hatte die Stadtwerke Bad Bramstedt aufgefordert, wenigstens den Monatsabschlag zu senken, weil durch die Sanierungsmaßnahmen der Gasverbrauch erheblich gesunken ist. Doch die lehnten ab. Die Abschläge würden auf Basis des Vorjahresverbrauchs berechnet, erklärte Fischer auf Anfrage. „Wenn wir die Abschläge senken sollen, muss der Kunde anhand der Zählerstände schon nachweisen, dass sein Verbrauch deutlich niedriger ist“, so der Geschäftsführer. „Auf Zuruf machen wir das nicht. Damit schützen wir so manchen Kunden auch vor sich selbst.“

Stadtwerke Bad Bramstedt bieten verärgertem Kunden Gespräch an

H. sagt, er habe das alles schon versucht, sei aber bei den Mitarbeiterinnen mit seinem Anliegen nicht durchgedrungen. Jetzt will er so schnell wie möglich weg von den Stadtwerken Bad Bramstedt. „Ich gebe denen doch keinen zinslosen Kredit über 10 000 Euro“, sagt er.

Das sei die Ersparnis, wenn er sein Gas bei anderen Anbietern kaufe. Er hat sich an die Verbraucherzentrale gewandt und werde die Kündigung notfalls auch mit einem Rechtsbeistand durchsetzen. Fischer hofft dagegen, den verärgerten Kunden umzustimmen. „Ich biete ihm an, mit mir zu sprechen. Meistens findet sich in solchen Fällen eine gütliche Lösung.“

