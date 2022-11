﻿Stadtwerke gewinnen Amt Bad Bramstedt-Land als neuen Großkunden

Die Stadtwerke Bad Bramstedt haben einen dicken Fisch an Land gezogen. Ab nächstem Jahr werden sämtliche öffentlichen Gebäude und Einrichtungen in den 14 Dörfern des Amtes Bad Bramstedt-Land mit Energie aus der Rolandstadt beliefert. Die bisherigen Lieferanten hatten einfach die Verträge gekündigt.

Bad Bramstedt. Das Amt Bad Bramstedt-Land wird ab kommendem Jahr Gas und Strom von den Stadtwerken Bad Bramstedt beziehen, die damit einen neuen Großkunden gewonnen haben. Dorfhäuser, Kitas, Schulen, Sporthallen – alle Liegenschaften in den 14 Gemeinden und die Amtsverwaltung in Bad Bramstedt werden künftig von den Stadtwerken mit Energie versorgt. Nur die Straßenbeleuchtungen in den Dörfern bleiben zunächst noch außen vor.

Amtsvorsteher Torsten Klinger aus Großenaspe berichtete, das Amt Bad Bramstedt-Land habe schon bisher zentrale Verträge für die Gemeinden über Strom- und Gaslieferungen abgeschlossen. Dadurch sei ein günstigerer Preis zu erzielen, als wenn jeder Ort selbst Verträge abschließt. Doch jetzt haben drei von vier Unternehmen die Verträge gekündigt, offenbar weil sie zu den vereinbarten Konditionen Gas und Strom nicht mehr liefern können. Lediglich für die Straßenbeleuchtungen in den Gemeinden besteht noch für ein Jahr ein gültiger Stromvertrag mit den Vereinigten Stadtwerken, ein Unternehmen der Kommunalversorger von Bad Oldesloe, Mölln und Ratzeburg.

Auf Ausschreibung meldete sich niemand

Wie es die Vorschriften wollen, wurden per europaweiter Ausschreibung neue Unternehmen gesucht. „Die Rückmeldung war sehr überschaubar, es hat sich kein Einziger gemeldet“, so Klinger. Kämmerer Walther Hadeler schrieb daraufhin gezielt Stadtwerke in der Umgebung an, darunter auch die Bad Bramstedter. Sie waren dann auch die günstigsten. 700 000 Kilowattstunden Strom und 1,7 Millionen Kilowattstunden Gas benötigt das Amt Bad Bramstedt-Land im Jahr. Das entspricht beim Strom mehr als 200 durchschnittlichen Privathaushalten, beim Gas knapp 100.

Zu welchem Preis die Energie geliefert wird, wollte Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Fischer nicht sagen. Aufgrund der großen Menge, die er gezielt an den Börsen einkaufen und durchleiten könne, liegen die Preise aber unter denen, die Privathaushalte bezahlen müssen. „Auch wir müssen mehr bezahlen“, so Hadeler, „aber die Kostensteigerung liegt noch in vertretbarem Rahmen.“

Kämmerer Hadeler sagte, hätte das Amt keinen Lieferanten gefunden, wäre der Ersatzversorger eingesprungen. „Wir hätten dann das 10,5-fache bezahlt“, so der Finanzexperte der Amtsverwaltung.

Laut dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag gilt die Strompreisbremse auch für Gemeinden, bis zu einem Verbrauch von 1,5 Millionen Kilowattstunden. Das Amt Bad Bramstedt-Land liege darunter, würde also davon profitieren, wenn Strom 40 Cent pro Kilowattstunde koste. „Davon haben auch die Bürger etwas, denn die Energiekosten fließen beispielsweise auch in die Abwassergebühren ein“, so Hadeler. Auch die Gaspreisbremse wird nach Angaben des Gemeindetages für die Gemeinden gelten.

Stadtwerke liefern Ökogas und -strom

Stadtwerke-Chef Marc Fischer bezeichnete den Vertragsabschluss mit dem Amt Bad Bramstedt-Land als „eine Herzensangelegenheit“, denn dadurch werde der regionale Zusammenhalt gestärkt. Er betonte, dass die Stadtwerke ausschließlich Ökostrom und Ökogas, beides zertifiziert, liefern und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.