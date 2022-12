﻿Bad Segeberg: Städtisches Gymnasium packt 164 Pakete für die Tafel

Wenn es darum geht, Bedürftigen zu helfen, brauchen die Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums (STG) in Bad Segeberg keine Extraeinladung. Sie packen einfach an – und ein. Zum achten Mal läuft in diesem Jahr die Paketaktion für die Segeberger Tafel.

Bad Segeberg. Ganz viel Herzlichkeit und Mitgefühl haben die Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums (STG) gemeinsam mit ihren Familien und Lehrkräften an den Tag gelegt. Die Gymnasiasten und ihre Pauker versahen 164 Pakete mit kleinen Präsenten und Leckereien und übergaben sie der Segeberger Tafel. Die bunt verpackten Kartons werden in den nächsten Tagen an den Ausgabestationen der Tafel in Bad Segeberg und Wahlstedt verteilt.

„Gerade zu dieser Zeit ist es besonders wichtig, anderen zu helfen“, hebt Lehrerin Nicola Graunke hervor. Der Aufwand, für diese Aktion in der Schule kräftig die Werbetrommel zu rühren, habe sich gelohnt. Die Pädagogin leitet zusammen mit ihrer Kollegin Anja Kersten am STG die Arbeitsgemeinschaft Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage.

Engagement am Gymnasium in Bad Segeberg für die Tafel läuft seit acht Jahren

Die Projekte werden dabei von den Schülerinnen und Schülern selbst organisiert. Seit mehreren Jahren setzen sich die „Städter“ bereits für bedürftige Menschen ein. Die Kooperation mit der Segeberger Tafel besteht seit acht Jahren.

„Wir bedanken uns für dieses tolle Engagement“, sagt Holger Kasischke, der bei der Segeberger Tafel für die Tourenplanung zuständig ist. „Wir unterstützen rund 1500 Menschen“, ergänzt Kasischke. „Ihr leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir Bedürftigen helfen können.“

Eins der bunten Pakete, die am Städtischen Gymnasium der Segeberger Tafel übergeben wurden, hält Victor Thierling. © Quelle: Matthias Ralf

Schulleiter Thomas Schwerin lobt den Einsatz der AG-Teilnehmer und aller Mitwirkenden: „Es ist toll, dass dieses Projekt eine Fortsetzung findet.“ Die Bereitschaft zu helfen sei ungebrochen, obwohl viele Familien selbst eine schwierige Zeit durchstehen müssten. Trotzdem werde weiterhin an die Mitmenschen gedacht. „Ihr leistet etwas Gutes und Sinnvolles“, so Schwerin.

Die weihnachtlichen Schuhkartons sollen mit ihrem Inhalt für etwas Freude bei bedürftigen Menschen sorgen. Die Situation sei in Folge des Krieges in der Ukraine und der Energiekrise besonders angespannt, mahnt Kasischke auch mit Blick auf die Entwicklung der Kinder- und Altersarmut. Das ist offenbar auch den Kindern und Jugendlichen des STG bewusst.

Pakete für die Tafel: Schülerinnen und Schüler in Bad Segeberg haben alles selbst organisiert

Mehrere Wochen lang sammelten die jungen Helfer zahlreiche Präsente ein. Dank zahlreicher Sachspenden waren die Kartons am Ende gut gefüllt. „Die Schüler haben alles selbst organisiert; sie sind sehr motiviert“, zeigt sich Nicola Graunke stolz. Obwohl das Rekordergebnis des Vorjahres mit 257 Paketen dieses Mal deutlich verfehlt wurde, könne sich das Erreichte trotzdem sehen lassen.

Die Pakete werden in den nächsten Tagen bei der Tafel in Bad Segeberg und Wahlstedt an Bedürftige verteilt. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen die persönliche Übergabe durch die Gymnasiasten ausfallen musste, können sie diesmal wieder selbst mit anpacken – und den Empfängern außer den Geschenken auch vorweihnachtliche Grüße mit auf den Weg geben.