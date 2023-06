Naturschutz vor Wassersport: Auf dem Großen Segeberger See dürfen Stand-up-Paddler zum Schutz der Tierwelt nur mit einer Lizenz auf das Wasser. Bei illegalen SUP-Fahrten drohen Konsequenzen. Wo die Lizenz überall erhältlich ist und was sie kostet.

Bad Segeberg. Ein Brett, ein Paddel und bestenfalls wasserfeste Kleidung: Wenn die Sonne scheint, tummeln sich zahlreiche Menschen mit ihren Boards auf den Gewässern in Schleswig-Holstein. Das Stand-up-Paddling (SUP) erfreut sich seit mehreren Jahren einer hohen Beliebtheit. Doch auf dem Großen Segeberger See bleibt der Andrang auf die Trendsportart aus: Dort ist das Stehpaddeln nur mit Lizenz erlaubt. Jegliche privaten SUP-Touren bleiben aus Naturschutzgründen verboten – und sollen vom Kontrolldienst geahndet werden.