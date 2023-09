Start in Kaltenkirchen

Kurz vor dem Aufbruch kommen alle Beteiligten der Klima-Kaffee-Radtour in Kaltenkirchen für ein Foto zusammen. Für zehn Leute ging es am Sonntag los Richtung Glinde. Ziel ist in sieben Tagen Berlin zu erreichen – mit vielen Zwischenstopps.

Was haben Bäuerinnen in Ruanda, Aktivisten und eine Kaffeerösterei gemeinsam? Sie alle sind in irgendeiner Form an der Aktion „Klima-Kaffee-Fahrradtour“beteilgt, die am Sonnabend in Kaltenkirchen startete. Die Ziele dieser Klima-Aktion sind vielfältig und haben auch mit „Schattenbäumen“ zu tun.

