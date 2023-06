﻿Orientierung für Schulabgänger: Ausbildungsmesse startet in Kaltenkirchen unter freiem Himmel

Kaltenkirchen. In wenigen Wochen ist das Schuljahr zu Ende, viele Jugendliche werden ihren Abschluss in der Hand haben. Doch was kommt danach? Nicht jeder hat direkt nach der Schule schon konkrete Vorstellungen von seiner beruflichen Zukunft. Eine gute Möglichkeit zur Orientierung bietet nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr nun erneut die große Ausbildungsmesse „Starter Open Air“ in Kaltenkirchen. Am Sonnabend, 17. Juni, wird sie von 10 bis 15 Uhr, auf dem Außengelände des Möbelgeschäftes XXXLutz Dodenhof auf die Beine gestellt – dieses Mal unter freiem Himmel.

Die Messe ist eine Kooperation vom Kaltenkirchener Ring, XXXLutz Dodenhof, der Stadt Kaltenkirchen und den örtlichen Schulen. Gut 60 Unternehmen wollen sich jungen Menschen präsentieren und über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Ein Branchen-Mix aus Handel, Handwerk, Industrie, Technik, Beratung, Pflege und öffentlichem Dienst wird vertreten sein.

Azubi-Messe in Kaltenkirchen: Ausbilder aus der Region stellen sich vor

„Einen Beruf zu erlernen, ist ein wichtiger und das Leben formender Baustein und von existenzieller Bedeutung für eine funktionierende Wirtschaft, die wiederum der Motor unseres auch sozialen Wohlstandes ist“, sagt Kaltenkirchens Bürgermeister, Hanno Krause. Auf der Messe sollen angehende Schulabgänger vor allem die Möglichkeit haben, Ausbildungsbetriebe aus der Region kennenzulernen. Durch den Zeitpunkt der Messe – kurz vor dem neuen Ausbildungsjahr – haben die Jugendlichen und die Betriebe die Möglichkeit, noch kurzfristig zueinanderzufinden oder schon frühzeitig für das kommende Ausbildungsjahr 2024 Kontakte zu knüpfen.

Die Wirtschaftsentwicklung des Kreises Segeberg (WKS) unterstützt die Messe mit der Plattform www.berufemap.de/soa und finanziert diese zu 50 Prozent. Unter diesem Link besteht die Möglichkeit, sich bereits vor der Messe über die Ausbildungsbetriebe zu informieren. Dort kann auch mittels Suchkriterien nach Ausbildungsbetrieben gefiltert werden. Till Gottstein, Unternehmensbetreuer der WKS, wird ebenfalls mit einem Stand vom überregionalen Projekt Praktikum Hansebelt auf der Messe vertreten sein.

