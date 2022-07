﻿Statt teurem Gas Wärme aus Weddelbrooker Biogasanlagen

Biogasanlagen sind in den letzten Jahren in Verruf geraten, weil sie mitverantwortlich sind für die Mais-Monokulturen. Doch in Zeiten rapide steigender Gaspreise können sie auch ein Segen sein, nämlich wenn sie Wohnhäuser mit Wärme versorgen, so wie es Thomas Gripp in Weddelbrook möglich macht.

Weddelbrook. Rund 30 Haushalte, die alte Schule, die Kita und den Campingplatz versorgt Landwirt Thomas Gripp in Weddelbrook mit Wärme. Er produziert sie weitgehend C02-neutral mit seiner Biogasanlage in der Straße Vogelzunge. Seine Wärmekunden sind damit komplett unabhängig von Putins Gaslieferungen.

Thomas Gripp hat die Biogasanlage bereits 2011 gebaut. Damals stand Deutschland ganz unter dem Eindruck der Atomkatastrophe von Fukushima. Die Energiewende wurde eingeläutet, Biogasanlagen stellten dabei einen wichtigen Baustein zur Grundlastsicherung in der Energieversorgung. Sie können auch Strom liefern, wenn einmal keine Sonne scheint und kein Wind weht. Doch die Anlagen gerieten schnell in Verruf, weil sie Mais-Monokulturen förderten. Mais ist eine gute Energiepflanze für den Gärungsprozess, doch ihre Massenproduktion verdrängt den Anbau von anderem Getreide, dessen Preise in der Folge steigen. Und sie verhindern Artenreichtum in Flora und Fauna.

Gülle von 150 Kühen wird in Weddelbrook vergoren

Thomas Gripp betont aber, dass Biogasanlage nicht Biogasanlage sei. Einige Betreiber kauften den Mais auch in weit entfernten Gegenden auf, ließen ihn dann mit dem Lkw über große Entfernungen anliefern. „Das macht überhaupt keinen Sinn“, meint Gripp. Der Umweltgedanke gehe dabei verloren. Sinnvoll seien Biogasanlagen in Kombination mit einem Bauernhof, so wie bei ihm. Gripp füllt seine drei Gärbehälter in erster Linie mit Gülle, die durch seine 150 Milchkühe anfällt. „Wenn die Gülle ausgefault ist, bringen wir sie auf die Felder. Die Pflanzen können diese Gülle besser aufnehmen und sie stinkt auch nicht so“, weiß der Landwirt. Die Gülle macht rund ein Drittel der Biomasse aus, die zur Gasgewinnung eingesetzt wird. Zwei Drittel sind auch bei ihm pflanzlich. „Wir und auch andere Landwirte weichen aber mittlerweile auch auf andere Produkte wie Rüben, Gras und Ganzpflanzensilage aus, um vom Mais wegzukommen“, so Gripp.

Regelmäßige Kontrollen sind nötig. Das Wasser wird mit 85 Grad Celsius in die Rohre geschickt. © Quelle: Einar Behn

Die Biomasse verbleibt zwischen 90 und 120 Tage in den drei Fermentern, in denen sie von Bakterien bei gut 40 Grad Celsius zersetzt wird. Dabei entsteht Methangas, mit dem auf dem Hof von Gripp drei Blockkraftwerke angetrieben werden. In erster Linie wird damit Strom erzeugt, den Landwirt Gripp an die Schleswig-Holstein Netz AG verkauft. Als Nebenprodukt fällt Wärme an, die in Zeiten explodierender Gaspreise immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Gripp hatte damals, als er die Biogasanlage baute, in den angrenzenden Gebieten die Anwohner gefragt, ob sie Interesse an einer Fernwärmeversorgung haben. Rund 30 willigten ein, auch die Gemeinde Weddelbrook, die die Dorfschule und die Kita anschloss. Außerdem konnte Gripp den Campingplatzbetreiber als Kunden gewinnen, was für ihn ein Glücksfall ist. So hat er auch im Sommer einen großen Abnehmer seiner Wärme. „Der Platz ist im Sommer immer gut gefüllt, es wird viel geduscht“, so Gripp. Eine rund 1,2 Kilometer lange Rohrleitung wurde im Dorf verlegt. Die daran angeschlossenen Häuser beziehen ihre komplette Wärme aus dem Biokraftwerk. Gripp ist übrigens nicht der einzige im Ort. Auch Dirk und Jörn Sellmann betreiben eine Biogasanlage an der Heidmoorer Straße, versorgen ebenfalls rund 30 Haushalte und die Sporthalle mit Wärme.

Der große Vorteil für die Wärmeabnehmer ist die komplette Unabhängigkeit von der in die Krise geratenen Gasversorgung. 46 Euro kostet die Megawattstunde Nahwärme aus dem Biokraftwerk. Den Preis kann Gripp nicht selbst bestimmen. Er wird vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) vorgegeben. Hinzu kommt eine Grundgebühr von rund 1300 Euro für ein Einfamilienhaus. Bei den Stadtwerken Bad Bramstedt beispielsweise bezahlen die Kunden mehr als das Doppelte für die Megawattstunde Fernwärme, bei einem allerdings deutlich niedrigeren Grundpreis von 587 Euro. Doch die Stadtwerke erzeugen ihre Fernwärme mit Erdgas betriebenen Blockheizkraftwerken. Erhebliche Preissteigerungen sind also zu erwarten.

Im Notfall hilft der Hackschnitzelofen

Nachteil an den Biogasanlagen ist, dass sie nur in begrenztem Umfang Wärme liefern können. Mehr als die 30 Haushalte, Campingplatz, Schule und Kita kann Gripp nicht versorgen. An kalten Wintertagen wird es auch schon mal knapp werden. „Dann melden sich die Leute über WhatsApp bei mir: Es ist kalt bei uns. Wir müssen schnell reagieren.“ Gripp und sein Mitarbeiter Andreas Plambeck, der die Biogasanlage betreut, werfen dann den großen Hackschnitzelofen an, um auch in solchen Situationen ausreichend Wärme zu liefen.