﻿Stau vor Notaufnahme: Rettungsdienst im Kreis Segeberg vor dem Kollaps

Kreis Segeberg. Kliniken und Rettungsdienst stehen wegen Überlastung vor dem Kollaps. Manche Patienten aus dem Kreis Segeberg konnten nur in entlegenen Kliniken aufgenommen werden, oder der Rettungswagen musste stundenlang vor einer Notaufnahme warten. Der Rettungsdienst bat schon das Deutsche Rote Kreuz (DRK) um Hilfe. Jetzt wird nach Lösungen gesucht.

"Die Lage ist ernst", sagt Christian Mandel, Pressesprecher der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein. Die RKiSH ist vom Kreis Segeberg mit dem Rettungsdienst beauftragt. "Im deutschen Gesundheitswesen muss gerade bei der außerklinischen Notfallversorgung etwas passieren."

Rettungsdienstbranche schlägt Alarm

Auch der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst hat Anfang Dezember Alarm geschlagen. Ohne Maßnahmen drohe bundesweit die Notfallversorgung in wenigen Wochen zusammenzubrechen. RKiSH-Sprecher Christian Mandel versucht aber zu beruhigen: „Die Notfallrettung im Kreis Segeberg war zu jeder Zeit sichergestellt.“

Ursachen für die Krise gibt es viele. So hat die Zahl der Alarmierungen stark zugenommen. Im November 2020 etwa fielen 4118 Notfalleinsätze, Notarzteinsätze und Krankentransporte an. Ein Jahr später waren es schon 4834, in diesem November sogar 5400.

Rettungsdienst im Kreis Segeberg stark belastet

Von einer „hohen Belastung“ spricht Mandel. Hinzu kommen „eine für diese Jahreszeit typische Krankenquote auf hohem Niveau.“ Viele Beschäftigte seien erkältet oder hätten Grippe. Personalausfälle gebe es aber auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens. „Auch diese arbeiten aktuell an der Leistungsgrenze.“

RKiSH-Sprecher Christian Mandel: "Die Schnell-Einsatzgruppen (SEG) der Hilfsorganisationen aus den DRK-Kreisverbänden Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg und des Ortsverbandes Rendsburg der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) haben geholfen." © Quelle: Nicole Scholmann

Die Probleme potenzieren sich dadurch. Denn der Rettungswagen muss teilweise deutliche Wartezeiten in Kauf nehmen, bevor Patienten in die Kliniken übergeben werden können. Die Krankenhäuser sind voll, melden sich oder einzelne Abteilungen bei der Leitstelle in Elmshorn ab. Sie können also nicht von Rettungswagen angefahren werden.

Rettungsdienst musste Patienten in entfernte Klinik fahren

Vor einer Klinik im Kreis Segeberg etwa musste ein Rettungswagen zwei Stunden auf die Patientenübernahme warten, berichtet Mandel. „Zu solchen Verzögerungen kommt es aktuell auch in vielen anderen Regionen.“ Nähere Angaben zu dem Fall wollte er aus Schweigepflichtgründen nicht machen.

In einem anderen Fall musste ein Rettungswagen über 60 Minuten von Heidmühlen nach Eutin fahren. Unter anderen Umständen wäre das Krankenhaus in Neumünster in gut 20 Minuten zu erreichen gewesen.

So ist die Lage an Krankenhäusern in Bad Segeberg und Henstedt-Ulzburg

Mehr Patienten wegen Atemwegserkrankungen, Kapazitätsengpässe und erkranktes Personal: Lea Petzold von den Segeberger Kliniken bestätigt die Lage. Das führe zu längeren Wartezeiten in den Notaufnahmen und verspäteten Krankentransporten. Von einer „angespannten Situation“ spricht auch Maren Maak von der Paracelsus-Klink Henstedt-Ulzburg, wegen Vollbelegung oder weil Personal nicht für weitere Patienten ausreiche. „Die Klinik hat in den vergangenen Wochen wiederholt erschöpfte Kapazitäten melden müssen.“

Die großen Fahrtwege und lange Wartezeiten vor den Kliniken führen zu Folgeproblemen. Die Fahrzeuge sind länger gebunden, also nicht für andere Einsätze verfügbar. Und auch für Klinikentlassungen und damit „den gesteuerten Abfluss aus den Krankenhäusern“ stehen weniger Transportwagen zur Verfügung, sagt RKiSH-Sprecher Mandel. „Es ist also ein Kreislauf, der sich permanent wiederholt.“

Rettungsdienst musste DRK um Hilfe bitten

Die RKiSH, die in mehreren Kreisen in Holstein tätig ist, musste Anfang Dezember an zwei Tagen Hilfe von Schnelleinsatzgruppen unter anderem des Deutschen Roten Kreuzes in Anspruch nehmen. Sie haben Krankenfahrten und Patientenentlassungen aus Kliniken übernommen. „Weitere Engpässe sind nicht auszuschließen“, sagt Mandel, wenn „Angebot und Nachfrage im Ungleichgewicht sind“. Der DRK-Ortsverein Kaltenkirchen berichtet von vielen Hilfsfahrten der Bereitschaften, auch in andere Kreise. Sehr schnell hätten sich qualifizierte Einsatzkräfte bereitgefunden.

Ein weiteres Problem ist offenbar: Rund zehn Prozent der Einsätze mit dem Rettungswagen in Schleswig-Holstein sind medizinisch kein Fall für die Notaufnahme, sagt die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein (KVSH). Sie hat deshalb im Herbst ein Pilotprojekt im Kreis Segeberg zusammen mit Haus- und Fachärzten gestartet. So sollen die Patienten zielgenauer Praxen oder Kliniken zugeführt werden.

RKiSH will mit neuer Technik und Dienstplänen gegensteuern

Die RKiSH arbeitet an einem Telenotarztsystem. Die Mitarbeitenden in den Rettungswagen werden unter anderem per Video mit einer Telemedizinzentrale verbunden, in der ein Notarzt den Einsatz begleitet, bis ein mitalarmierter Notarzt am Ort des Patienten ist. So soll besser geklärt werden, ob der Patient zu Hause bleiben kann oder verlegt werden muss.

Außerdem will die RKiSH die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst verbessern. So soll es keine pauschale 48-Stunden-Woche mehr geben, der Nachtdienst altersgerecht verteilt werden, der Dienstplan flexibel bleiben: „Vom Jahresdienstplan zum Wunschdienstplan.“

Hilfsfristen bei Notfällen oft nicht einzuhalten

Auch der Fuhrpark wird Anfang 2023 um vier Krankentransportwagen erweitert. Bislang steuern von neun Rettungswachen aus 239 Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und Rettungssanitäter im Kreis Segeberg vier Notarztfahrzeuge, 15 Rettungswagen im 24-Stunden-Betrieb, zwei Rettungswagen tagsüber von Montag bis Sonntag, einen Rettungswagen tagsüber von Montag bis Sonnabend, zwei Rettungswagen tagsüber von Montag bis Freitag sowie fünf Krankentransportwagen tagsüber von Montag bis Freitag. In Stuvenborn war eine neue Wache eingerichtet worden.

Trotz allem: Die gesetzliche Hilfsfrist für Notfalleinsätze von zwölf Minuten zwischen Alarmierung und Eintreffen des ersten Retters ist schon länger nicht einzuhalten. Von Oktober 2020 bis September 2021 etwa gelang dies nur bei gut 84 Prozent der Einsätze. Zielvorgabe sind 90 Prozent. Sie werde 2022 wohl nicht erreicht, vermutet RKiSH-Sprecher Mandel.

Rettungsdienstbranche sieht auch Hausärzte und Kliniken in der Pflicht

Marco K. König aus Lübeck, Vorsitzender des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst, lässt durchblicken, dass generell eine Fuhrparkerweiterung nicht die Lösung ist. „Anstatt die Ursachen anzugehen, werden immer mehr Rettungsmittel in den Dienst genommen, und der Flaschenhals vor den Notaufnahmen wird immer enger.“

Er kritisiert die Kliniken, die doch verpflichtet seien, Notfallpatienten jederzeit aufzunehmen. Stattdessen würden sie weniger Betten melden oder sich ganz abmelden. Und den niedergelassenen Ärzten und deren Kassenärztlichem Notdienst wirft er vor, dass sie für Patienten häufig telefonisch nicht oder nur verzögert erreichbar seien. „Dies führt zu einer Verschiebung von Hilfeersuchen an Rettungsdienste und Notfallaufnahmen.“

Eine bessere Kooperation aller Stellen sei nötig, und dass den Notfallsanitätern mehr Kompetenzen zugebilligt würden. „Wenn wir die Verantwortung von den Leitstellen auf die Rettungswagen übertragen, würden die meisten Einsatzfahrten von Notärzten überflüssig werden.“