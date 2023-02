Es ist das bisher größte gemeinsame Projekt und es ist jetzt fertig gestellt. Die Stiftung Naturschutz und die Landesforsten haben zusammen 73 Hektar landwirtschaftliche Fläche bei Heidmoor wieder zu einem nassen Moor umgewandelt. Jetzt darf die Natur das Grotmoor zurückerobern.

Heidmoor. Es wurden viel Erde bewegt, 42 Kilometer Entwässerungsrohre entfernt und Spundwände, Überläufe und Schwellen installiert, bis es so aussah, wie es sein soll. Das Grotmoor in der Feldmark von Heidmoor ist in den vergangenen Monaten wieder ein nasses Moor geworden. Für das Naturschutz- und Klimaschutzprojekt kooperierten die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und die Landesforsten erstmals in dieser Dimension miteinander.