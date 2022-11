﻿Stimmungsvoller Auftakt zum Weihnachtshilfswerk in Bad Segeberg

Mit einem Chorkonzert in der Marienkirche hat die Stadt Bad Segeberg offiziell den Startschuss für das Weihnachtshilfswerk 2022 gegeben. Der Erlös kommt älteren, kranken oder pflegebedürftigen Menschen in der Kreisstadt zu Gute. Auch in diesem Jahr werden wieder Päckchen verteilt.

Großen Beifall bekam der Gospelchor unter Fabio Paiano, der an diesem Tag auch noch Geburtstag hatte.

Bad Segeberg. „Die zweijährige Corona-Pause hat uns schmerzlich getroffen“, erklärte der Kirchenmusikdirektor Andreas J. Maurer-Büntjen, der am Sonntag in der Marienkirche die Gesamtleitung des Chorkonzerts für das Weihnachtshilfswerk 2022 innehatte. Umso mehr freue man sich, dass man nun wieder die Auftaktveranstaltung zum Weihnachtshilfswerk gestalten könne. Leider seien trotzdem noch viele Konzertierende durch Krankheit ausgefallen. In der bis auf den letzten Platz besetzten Marienkirche freuten sich die Besucherinnen und Besucher auf viele Segeberger Chöre und ihre weihnachtlichen Darbietungen.

Bürgervorsteherin Monika Saggau war zusammen mit Bürgermeister Toni Köppen gekommen und begrüßte die Gäste mit dem nachdenklichen Märchen der vier Adventskerzen, die die Namen Frieden, Glauben, Liebe und Hoffnung tragen. Sie berichteten, dass im letzten Jahr auch ohne Konzert 5363,45 Euro an Spendengeldern für das Weihnachtshilfswerk zusammengekommen waren. „So hoffen wir, dass auch in diesem Jahr die älteren, kranken und pflegebedürftigen Mitbürger und Mitbürgerinnen beschenkt werden können.“ Es ist geplant, dass etwa 100 Menschen Gutscheine in Höhe von jeweils 50 Euro erhalten sollen.

Sieben Chöre in der Marienkirche von Bad Segeberg

Sieben Chöre gestalteten diesen Abend mit viel Freude und überzeugender Ausdrucksstärke. Die Kleinsten eröffneten das Konzert. Der Spatzenchor unter Renate Stahnke betrat fröhlich mit Kerzenlämpchen den Mittelgang der Kirche und faszinierte das Publikum mit „Jimba-Jimba“ und „Macht die Tore weit“ mit passenden Handbewegungen. Der Jugendchor Cantemus kam dazu und – verstärkt durch die Chorleiter Andreas J. Maurer-Büntjen, den Kirchenmusiker für Popularmusik Fabio Paiano und Dorothea Dreessen – gemeinsam interpretierten sie intonationssicher einige englische Weihnachtslieder.

Dorothea Dreessen hat inzwischen die Leitung des Rönnauer Singkreises übernommen, nachdem das Ehepaar Podszus wieder zurück in seine russische Heimat gezogen ist. Sie führt auch den stimmgewaltigen Männerchor Bad Segeberg, der dieses Mal voluminös mit sonoren Stimmen das bekannte Shanty „Sankt Niklas war ein Seemann“ vorstellte.

Ganz besonderen Beifall erhielt Fabio Paiano, nachdem Andreas Maurer-Büntjen angekündigt hatte, dass er Geburtstag habe. Sein Gospelchor war bestens gestimmt und überzeugte mit schwungvoller Dynamik. Die knapp 30 Choristen seines Jubilate-Chors ließen bei ihrem faszinierenden Song „Nella Fantasia“ des im Jahr 2020 verstorbenen berühmten Komponisten Ennio Morricone Gänsehaut entstehen, ehe es wieder klassisch wurde mit traditionellen Weihnachtschorälen wie „Maria durch ein Dornwald ging“ von August von Haxthausen und „Machet die Tore weit“ mit dem souveränen 1937 gegründeten Segeberger Bachchor unter Leitung von Maurer-Büntjen.

Am Ende gab es noch ein mit dem Publikum gemeinsam gesungenes „Es kommt ein Schiff geladen“, das die 17-jährige FSJlerin (Freies Soziales Jahr) Nele Wilcken an der Orgel begleitete und Maurer-Büntjens Vorschlag, sich einmal die Webseite der Marienkirche in der Adventszeit anzusehen. Dort gibt es ab 1. Dezember einen musikalischen Adventskalender mit dem aufgezeichneten Gesamtwerk des „Wohltemperierten Klaviers“ von Johann Sebastian Bach.

Konto des Weihnachtshilfswerks: Sparkasse Südholstein „Weihnachtshilfswerk 2022“, IBAN DE23230510300000000647 BIC: NOLADE21SHO.