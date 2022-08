Investoren haben am Nelkenweg in Bad Segeberg (weiter) keinen leichten Stand

Neuer Anlauf – alte Gräben? Je länger die Informationsveranstaltung zur geplanten Bebauung am Nelkenweg in Bad Segeberg am Montagabend dauerte, umso deutlicher wurde in erster Linie eines: Es bleibt schwierig. Vor allem einer der beiden Investoren dürfte einen schweren Stand haben.