﻿Stolpersteine erinnern in Bad Segeberg an die Brüder Seligmann und die Geschwister Labowsky

Jetzt sind es 40. So viele „Stolpersteine“, mit denen an vertriebene, verfolgte und ermordete Juden erinnert werden soll, liegen nun verteilt im Stadtgebiet von Bad Segeberg. Sechs sind am Mittwoch neu hinzugekommen: drei für die Brüder Seligmann, drei für die Geschwister Labowsky.

Bad Segeberg. Sechs Namen, sechs Menschen, sechs Schicksale: Mit jeweils einem Stolperstein wird in Bad Segeberg seit Mittwoch an die Brüder Martin, Gustav und Jacob Seligmann sowie an die Geschwister Jean, Margaretha und Walter Labowsky erinnert. Nur einer von ihnen hat die Schrecken der Nazi-Zeit dank glücklicher Umstände überlebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur feierlichen Verlegung mit Beiprogramm in der Fußgängerzone waren am 9. November, dem Tag des Gedenkens an die Reichspogromnacht von 1938, auch Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Rantzau-Schule und der Dahlmannschule mit mehreren Lehrkräften gekommen. Sie haben die Patenschaft für jeweils eine der Familien übernommen.

Während unweit der beiden neuen Gedenkorte – wie immer mittwochs – der Wochenmarkt stattfand, wurde in Höhe der Hausnummern 26 (heute „Einstein“) und 42 (heute ein Handy-Shop) sowie auf der Wiese vor der Marienkirche mit Gesang und kleinen Vorträgen erneut an Menschen jüdischen Glaubens erinnert, die nach 1933 verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Der prominenteste unter ihnen ist sicher Segebergs erster Nachkriegsbürgermeister Jean Labowsky, der seine Geschwister in den Konzentrationslagern Auschwitz und Theresienstadt verlor.

Labowsky-Enkelin kam extra zur Verlegung nach Bad Segeberg

Seine Enkelin Susanne Schwarz war vom Initiator und Begleiter der Stolperstein-Aktionen in Bad Segeberg, dem Heimathistoriker und Autor Axel Winkler, extra zur Verlegung eingeladen worden. Sie hatte Winkler bereits bei dessen jüngst erschienenem Buch über ihren Großvater mit dem Titel "Der Mann mit dem dunklen Hut" beratend und als verlässliche Quelle zur Seite gestanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein besonderer Gast: Susanne Schwarz, Enkelin von Jean Labowsky, war zur Verlegung nach Bad Segeberg gekommen. © Quelle: Thorsten Beck

Susanne Schwarz überraschte gleich einmal die vielköpfige Delegation der Heinrich-Rantzau-Schule mit rund 100 Kindern, die ein kleines Programm auf der Kirchwiese vorbereitet hatten: Sie sei dort früher selbst einmal zur Schule gegangen. Bad Segebergs größte Grundschule ist auch die erste überhaupt, die eine solche Patenschaft übernommen hat.

Hör- und erkennbar stolz war Rektorin Anja Look denn auch auf ihre Schützlinge, die in Lesepassagen und in einem selbst getexteten Lied zur Melodie von „Hevenu Shalom Alechem“ an die Biografie von Jean Labowsky erinnerten.

Anstoß kam von Referendaren der Bad Segeberger Rantzau-Schule

Als von den beiden Referendaren Chiara Tiedemann und Timo Gorges seinerzeit die Idee der Patenschaft an sie herangetragen worden sei, habe sie sich natürlich zunächst gefragt, ob eine Grundschule dafür denn wirklich richtig sei. Neben dem vielstimmigen „Ja!“ aus dem Kreis ihrer Schülerinnen und Schüler auf ihre Worte unterstrich auch Axel Winkler, wie richtig die Entscheidung ist: Bei Besuchen von Viertklässlern der HRS in der Synagoge habe er „fantastische Kinder“ erlebt: „Wahnsinnig interessiert, informiert und diszipliniert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mike Dose von der Firma Specht verlegte alle sechs Stolpersteine handwerksgerecht – nicht zum ersten Mal. © Quelle: Thorsten Beck

Sie wisse es zu würdigen, dass Bad Segeberg sich auf diese Weise seiner Geschichte stelle, betonte Labowskys Enkelin Susanne Schwarz. Ihr Großvater habe trotz seiner schlimmen Erfahrungen später keinen Groll gegen die Menschen gehegt. Sein Humor sei eine seiner prägendsten Eigenschaften gewesen: „Vielleicht hat der ihm auch geholfen, nicht an seinem Schicksal zu zerbrechen.“

Dass Labowsky nicht ebenfalls den Tod im KZ fand, ist wohl nicht zuletzt einer Christin zu verdanken: seiner Frau Minna Saggau. Die hatte sich standhaft geweigert, dem Druck der neuen Machthaber nachzugeben und sich scheiden zu lassen: „Die Nazis haben ihn daraufhin zwar schikaniert, aber nicht deportiert“, erklärt Axel Winkler.

Für die christlichen Gemeinde in Bad Segeberg sprach der Propst

Für die christlichen Gemeinden sprach Propst Dr. Daniel Havemann einige Worte. Nicht alle Christen seien damals so stark gewesen wie Minna Saggau: „Viele haben geschwiegen, weggeschaut oder mitgemacht.“ Die Stolpersteine seien für ihn „die beste und persönlichste Gedenkform“, die es gebe. „Man fällt nicht darüber, aber man bleibt stehen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor hatten bereits Schülerinnen und Schüler der Klasse Eb (10. Jahrgang) der Dahlmannschule gemeinsam mit ihrer Lehrerin Ruth Finken eine kleine Zeremonie für die drei Brüder Seligmann mitgestaltet. Zwei von ihnen starben in Theresienstadt, einer in Auschwitz. Ein vierter Bruder war 1942 in Hamburg eines "natürlichen Todes" gestorben, wie Axel Winkler nicht ohne einen Anflug von Sarkasmus feststellte. Isaak Seligmann bekomme daher keinen Stein.

Schulleiterin Anja Look von der Heinrich-Rantzau-Schule war hörbar stolz auf ihre Viertklässlerinnen und Viertklässler, die ebenfalls eine Patenschaft übernommen haben. © Quelle: Thorsten Beck

Bei der Verlegung für die drei anderen Seligmanns würdigte Walter Blender, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Bad Segeberg, vor allem die Tatsache, dass sich so viele junge Menschen für diesen Teil deutscher Geschichte interessierten und in der Erinnerungskultur engagierten. „Jeder einzelne Mensch, seine Freude und sein Leid, sein Schicksal sollte unvergessen bleiben.“ Und dazu diene „ein Stolperstein mit einem Namen viel eher als ein monumentales Denkmal“.

Mit den sechs neuen liegen im Stadtgebiet verteilt nun insgesamt 40 dieser Steine. Aber die wenigsten liegen so prominent wie die sechs der Seligmanns und der Labowskys: ab sofort unübersehbar mitten in der Fußgängerzone.

Firma Specht aus Bad Segeberg hilft kostenlos bei der Verlegung

Während der in der feierlichen Verlegung dieser kleinen Quader bereits erfahrene Mike Dose von der Bad Segeberger Firma Specht noch letzte Hand anlegte, war im Hintergrund – weitgehend unbemerkt – längst eine Projektgruppe der Annette-von-Rantzau-Gemeinschaftsschule mit Schloss-Rohlstorf-Internatsleiterin Sabrina Kost aktiv gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwölf Schülerinnen und Schüler der 2015 gegründeten AG hatten sich – wie jedes Jahr am 9. November – auf den Weg gemacht, um sämtliche 40 Stolpersteine in Bad Segeberg einzeln zu putzen. Wie man die nach einem Jahr natürlich verblassten und verschmutzten Exemplare am besten wieder so richtig zum Glänzen bringt, haben die Mitglieder nach all den Jahren inzwischen herausgefunden: „Mit Zahnpasta und der harten Seite des Schwamms.“