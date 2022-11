﻿Storchennestschule kann auch 2023 nicht auf Bus nach Weddelbrook verzichten

Die dringend benötigte Erweiterung der Grundschule am Storchennest in Bad Bramstedt um eine größere Mensa und Betreuungsräume verzögert sich – so lange, dass der umstrittene Bus auch im nächsten Schuljahr Betreuungskinder nach Weddelbrook fahren wird. Das gefällt nicht allen Eltern.

Bad Bramstedt. Seit Sommer vergangenen Jahres werden Kinder von der Bad Bramstedter Grundschule am Storchennest täglich nach Weddelbrook gebracht, wo sie dann in der früheren Dorfschule unterrichtet werden. Nach langer politischer Diskussion war der Busverkehr vom Schulverband eingerichtet worden, mit der Maßgabe, so schnell wie möglich größere Betreuungsräume an der Bad Bramstedter Grundschule zu bauen. Doch der Bus wird wohl auch noch im nächsten Schuljahr fahren müssen, denn bisher wurde mit dem Bau noch gar nicht begonnen.

Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske sagte, aufgrund bekannter personeller Engpässe im Bauamt sei es zu Verzögerungen gekommen. Die Bauunterlagen lägen nun aber beim Kreis, wo die Förderwürdigkeit geprüft werde. Auch dort gehe es allerdings aufgrund der Personalsituation nicht so recht voran. Sie hoffe, dass Anfang 2023 die Bewilligung vorliege, damit im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. Dabei geht es um einen Landeszuschuss von rund 750 000 Euro zu den geschätzten Baukosten von 1,6 Millionen Euro. Geplant sind eine neue Mensa mit bis zu 100 Sitzplätzen und neue Betreuungsräume. Die erst acht Jahre alte Schulmensa, die damals für über 400 000 Euro gebaut wurde, hat sich als viel zu klein erwiesen.

Jeske will auch noch weitere Fördermittel einwerben, beispielsweise aus einem Kreisprogramm zur Förderung des Radverkehrs. Davon sollen neue Radunterstände gebaut werden. Die vorhandenen müssen dem Neubau weichen.

Die Bürgermeisterin sagt: „Es ist ein Wahnsinn mit diesen ganzen Förderprogrammen.“ Ab kommendem Jahr werden im Rathaus anderthalb Stellen geschaffen, nur wegen der Zuschüsse. Die neuen Mitarbeiter haben die Aufgabe, nach solchen Programmen Ausschau zu halten und die Antragsunterlagen fertigzustellen. Die Bürgermeisterin glaubt, dass Stadt und Schulverband am Ende davon profitieren werden, da ohne die neuen Angestellten gar nicht alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden können. „Viel günstiger wäre es, die Kommunen würden mit ausreichend Finanzmitteln ausgestattet werden, dann bräuchten wir diese ganzen bürokratischen Förderprogramme nicht“, meint Verena Jeske.

Dreimal täglich fährt der Bus Kinder hin und her

Im Haupt- und Finanzausschuss des Schulverbandes hatten bereits Mütter nachgefragt, wie lange es denn mit dem Buspendelverkehr noch dauere. Für die Kinder sei das eine große Belastung. Sicher ist, dass die Erweiterung der Storchennestschule nicht bis zu den Sommerferien im kommenden Jahr fertig wird. Folge: Es muss ein neuer Vertrag mit einem Busunternehmen geschlossen werden. Zurzeit fährt eine Firma aus Hamburg dreimal täglich rund 60 Kinder zwischen Schule und Weddelbrook hin und her. Kinder, die erst spät Unterrichtsschluss haben, werden nachmittags in der Schule in Bad Bramstedt betreut. Die Busfahrt würde sich zeitlich nicht lohnen.

2014 wurde der Schulbetrieb in der Grundschule Weddelbrook eingestellt. Die Schülerzahlen waren zu niedrig. Seit 2021 ist dorthin ein Teil der Nachmittagsbetreuung der Bad Bramstedter Grundschule am Storchennest ausgegliedert. © Quelle: Einar Behn

Das Hamburger Busunternehmen hatte sich auf eine europaweite Ausschreibung hin gemeldet, ein Drei-Jahresvertrag wurde geschlossen, auch wenn der Busverkehr zunächst wegen der Corona-Pandemie nicht zustande kam. Im Sommer 2023 läuft der Vertrag aus. Jährlich kostet der Schülertransport den Schulverband 80 000 Euro. Die Kinderbetreuung an zwei Standorten führt auch zu einem erhöhten Personalaufwand. Zwölf Betreuerinnen sind an den beiden Standorten insgesamt tätig. Hinzu kommt noch das Küchenpersonal für zwei Mensen.

130 Kinder in der Nachmittagsbetreuung angemeldet

Verzichtet werden kann auf den Standort Weddelbrook auch nach den Sommerferien nicht. Schulleiterin Franziska Frahm-Fischer sagt: „Wir rechnen mit weiter steigenden Schülerzahlen.“ Zurzeit seien gut 130 Kinder in der Nachmittagsbetreuung angemeldet. Allein schon wegen der Bauarbeiten sei es nicht möglich, die Kinder alle in der Schule in Bad Bramstedt zu betreuen, auch nicht für eine Übergangszeit.

Der Schulverband muss also einen neuen Vertrag mit einem Busunternehmen schließen. Ob die Dienstleistung erneut europaweit ausgeschrieben werden muss, hängt vor allem davon ab, wie lange der Bustransport noch erforderlich ist. Sollte es nur noch ein Jahr sein, fielen die Kosten unter die Grenze, die ein solch aufwendiges Verfahren erfordert. Für Bürgermeisterin Verena Jeske steht aber fest: „Es wird teurer werden, allein schon wegen der hohen Spritkosten.“