﻿Straßenausbaubeiträge: SPD schwenkt überraschend um

Bad Bramstedt. 2018 war es noch das große Wahlkampfthema, vor der Kommunalwahl 2023 blieb es dagegen ruhig um das Thema Straßenausbaubeiträge in Bad Bramstedt – bis Karl-Heinz Oje in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung das Wort ergriff. Der 88-Jährige fordert, wie schon 2018, die Abschaffung und fand dabei nicht nur die Unterstützung der FDP, sondern überraschenderweise auch der SPD.

Wer sich in den Sitzungen im Schloss zu Wort meldet, hat manchmal wegen der Größe des Saales das Problem, nicht verstanden zu werden. Nicht so Karl-Heinz Oje: „Bei dem Thema kann ich sogar ganz laut werden“, kündigte der Senior seinen Redebeitrag an. Die Straßenausbaubeiträge seien ungerecht, gehörten abgeschafft. „Ich will mich als Bürger ja gar nicht vor dem Bezahlen drücken, aber es wäre doch gerechter, die Stadt würde jedes Jahr einen bestimmten Betrag bei den Bürgern erheben und von dem Geld ihre Straßen instand halten“, meint Oje. Sein Vorschlag entspricht den sogenannten wiederkehrenden Beiträgen, für die es in der Kommunalpolitik bisher aber keine Mehrheit gibt.

Oje lebt in der Anliegerstraße „An der Hudau“ in einem Einfamilienhaus. In einigen Jahren soll die Straße saniert werden, so sieht es der Investitionsplan der Stadt vor. Der Asphalt weist schon erhebliche Schäden auf. Andere Straßen, wie beispielsweise der Otto-Liebing-Weg und Am Wittrehm, sind schon für 2024 eingeplant. Auch hier protestieren die Anlieger.

Nach der Wahl soll in den Gremien in Bad Bramstedt beraten werden

SPD-Stadtverordneter Jan-Uwe Schadendorf kündigte nach Ojes Vortrag an, „das Thema nach der Wahl wieder in Angriff zu nehmen. Wir wollen die Straßenausbaubeiträge ganz weghaben.“ Auch die wiederkehrenden Beiträge seien kein geeigneter Weg. 80 Prozent aller Gemeinden in Schleswig-Holstein hätten die Beiträge bereits abgeschafft, Bad Bramstedt sollte endlich folgen.

Das ließ aufhorchen. Vor der Kommunalwahl 2018 hatten die Sozialdemokraten bereits diese Position vertreten, nach der Wahl dann aber nicht mehr. Da CDU und Grüne strikt gegen eine Streichung sind, es somit auch damals keine Mehrheit dafür gab, setzte sich die SPD erfolgreich für eine Absenkung der Beiträge um 25 Prozent ein und verteidigte diesen Weg auch, als es von Anwohnern der Bimöhler Straße Protest hagelte. Sie wurden in den letzten Jahren zur Kasse gebeten.

Überrascht reagierte Arne Burda (FDP) auf den Schwenk der SPD: „Das freut mich sehr, denn bisher gab es nicht diese Zustimmung.“ Ausbaubeiträge seien ungerecht, weil einzelne Bürger zu hohen Zahlungen – bei Einfamilienhäusern meistens im vierstelligen Euro-Bereich – herangezogen würden, ohne dass sie darauf Einfluss hätten. „Außerdem sind die Ausbaubeiträge nicht nachhaltig.“ Die Stadt lasse die Straße verkommen, weil die Instandsetzung ja der Bürger zum großen Teil bezahlen müsse.

Auch Gilbert Sieckmann-Joucken (Grüne) wunderte sie über die neue Haltung der SPD. „Das habe ich anders in Erinnerung.“ Doch Sieckmann-Joucken blieb bei der bekannten Position seiner Partei. „Die Stadt kann sich die Streichung nicht leisten.“ Rund eine Million Euro gingen ihr jährlich verloren. Außerdem gebe es die Möglichkeit einer Ratenzahlung auf 20 Jahre. „50 Euro im Monat abzahlen, das kann sich doch jeder leisten.“ Burda konterte: „Es gibt auch Menschen, für die 50 Euro viel Geld sind.“

Schadendorf kündigte an, nach der Kommunalwahl das Thema wieder in die politischen Gremien zu bringen. „Auf unseren Wahlkampfständen gibt es nur zwei Themen für die Bürger: Kitaplätze und Straßenausbaubeiträge.“

Karl-Heinz Oje nahm das zur Kenntnis: „Ich komme dann wieder“, so der Senior. Die Ratenzahlung auf 20 Jahre sei aber für ältere Menschen uninteressant, sagte er zu unserer Redaktion. „Wie alt soll ich denn werden? 118 Jahre?“