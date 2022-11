﻿Torflinse und Personalmangel: Wo der Kreis Segeberg Straßen baut und wo es hakt

Kreis Segeberg. Der Kreis Segeberg bemüht sich, sein Straßen- und Radwegenetz zu erneuern. Autofahrer müssen wegen Bauarbeiten Behinderungen in Kauf nehmen, und dies teils länger als geplant. Auch bei geplanten Bauprojekten hakt es.

Dies liegt unter anderem daran, dass eine Stelle für Brückenbau seit April vakant ist. Eine Sammelausschreibung für die Instandsetzung von Brücken etwa musste deshalb verschoben werden. Die Stelle kann nun wohl zum 1. Januar 2023 besetzt werden.

Straßenbau im Kreis Segeberg: Straße am Wardersee bei Pronstorf oft überschwemmt

Unterdessen baut und plant der Kreis an mehreren seiner Straßen. Die Kreisstraße 95 zwischen Westerrade und Pronstorf bleibt länger als erwartet gesperrt, die Umleitung über Goldenbek weiterhin nötig. Der Kreis erneuert dort die Brücke über die Goldenbek und legt die Straße auf einer Länge von rund 700 Metern höher neu an.

Die bisherige Straße im Umland des Wardersees war zuvor bei Hochwasserereignissen regelmäßig überspült worden, musste in der Folge für mehrere Wochen gesperrt werden. Die Straße litt, außerdem war der Abflussquerschnitt zu klein.

Straßenbau im Kreis Segeberg: Torflinsen im Baugrund unter Kreisstraße bei Pronstorf entdeckt

Zunächst hatte im Frühling der Baubeginn wegen hoher Wasserstände in den Böden auf April verschoben werden müssen. Damals hieß es: Bis Ende November 2022 werde sie fertig. Die Baukosten wurden auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt.

Trotz intensiver Beprobung während der Planung stellt sich nun heraus: Der Baugrund ist ein anderer als berechnet. Während der Baudurchführung wurden vereinzelt neue Torflinsen festgestellt, berichtet Kreissprecherin Sabrina Müller. Wegen dieses Problems, Preissteigerungen, des Ukraine-Krieges und gestiegener Betriebskosten muss der Kreis wohl 200 000 Euro mehr ausgeben. Fertig wird der neue Damm samt Brücke nun erst im April 2023.

Neue Straßen für den Kreis Segeberg: Deutsche Bahn will Brücke in Wakendorf I erneuern

Für die Planung an der Kreisstraße 9 in Wakendorf I ist der Kreis auf die Deutsche Bahn AG angewiesen. Deren Brücke von 1908 für die Bahnlinie Bad Oldesloe-Bad Segeberg überquert die Kreisstraße, die in Richtung Stormarn führt. Für große landwirtschaftliche Fahrzeuge ist die Durchfahrt zu klein.

Die Bahn wollte die ramponierte Eisenbahnbrücke schon 2021 erneuern. Baubeginn ist nun voraussichtlich 2024, sagt Sabrina Müller vom Kreis Segeberg. Der Kreis wird sich mit etwa 1,8 Millionen Euro beteiligen.

Straßenbau im Kreis Segeberg: Bahnunterführung in Wakendorf I wird größer

Der Durchlass der Unterführung wird größer. Die neue Straße wird 5,50 Meter breit sein, der Bereich unterhalb der Brücke insgesamt sieben Meter breit. Die lichte Höhe zwischen Unterkante Brücke und Fahrbahn der Kreisstraße beträgt 4,50 Meter. Rechnerisch habe die Deutsche Bahn die eines Tages geplante Zweigleisigkeit bereits berücksichtigt, so Müller. Gebaut werde die Brücke zunächst jedoch erstmal nur mit einem Gleis. Ein späterer Ausbau sei möglich.

Die Eisenbahnbrücke in Wakendorf I ist arg ramponiert, die Durchfahrt für manche Fahrzeuge zu klein. Sie wird erneuert, die Straße darunter mehr Platz erhalten. © Quelle: Markus Weber

Derzeit stehen Entwurfs- und Genehmigungsplanung kurz vor dem Abschluss, ab Anfang 2023 folgt die Ausführungsplanung, so eine Bahnsprecherin. „Da die Straße verbreitert wird, müssen Leitungen darunter umverlegt werden. 2023 wird die Maßnahme mit der Straßenbehörde abgestimmt.“

Die Bevölkerung soll während einer Veranstaltung im Januar im Kreis Segeberg über den Bau informiert werden. Wo und wann genau, stehe noch nicht fest. Die Strecke soll 2024 wegen der Bauarbeiten vom 15. März bis 18. März wegen des Einbaus der Hilfsbrücke gesperrt werden, und vom 2. August bis 11. Oktober für den Einbau der Eisenbahnüberführung.

Bauarbeiten an Kreisstraße bei Strukdorf sollen bald beendet sein

Noch gearbeitet wird vom Kreis an Brücken der Kreisstraße 115 und früheren Bundesstraße 206 bei Strukdorf. Sie führen über die Bahnhofstraße und die Strukdorfer Au. Die letzten Reparaturen oben sollen in diesen Tagen, unten etwa Mitte oder Ende Dezember beendet sein. Seit Mitte Juli werden Brückenkappen, Geländer, Abdichtung und Fahrbahnbelag erneuert, unterhalb der Brücke Lager, Treppen, Pflaster und Betonflächen instandgesetzt.

Beide Brücken waren 1958 gebaut worden. Die K 115 zwischen Geschendorf und Langniendorf ist halbseitig gesperrt, die Bahnhofsstraße von Strukdorf nach Goldenbek voll gesperrt.

Kreis Segeberg baut und plant neue Radwege

Außerdem baut und pflegt der Kreis Segeberg ein Radwegenetz. Die Planung für einen Radweg an der K 114 steckt noch in den Anfängen. Er soll eines Tages von Rickling bis Kleinkummerfeld führen, wie im Radverkehrskonzept des Kreises vorgesehen. Derzeit laufen erste Abstimmungsgespräche.

Für den neuen Radweg an der K 8 zwischen Bühnsdorf und Wakendorf I werden derzeit die Planungsleistungen ausgeschrieben. Für den geplanten Radweg an der K 52 von Tensfeld zur Autobahn 21 der Kreis kann einen Ingenieurvertrag vorbereiten. Alle Grundeigentümer hätten zuvor zugesagt, das nötige Land zu verkaufen. Der Radweg an der K 68 von Quaal zur B 432 soll noch in diesem Jahr saniert werden.