﻿Straßenmusiker Dave: Wer er ist, wo er spielt, wie er Wrestler wurde

Bad Segeberg. Einige Kladden hat er schon vollgeschrieben. Dave – „Der Nachname ist nicht so wichtig“ – hat viel zu erzählen aus seinem Leben. Er hat die Welt gesehen. Jetzt sitzt er in der Bad Segeberger Fußgängerzone, spielt Gitarre und singt Lieder von Johnny Cash. 

Spricht man den Engländer, der sich wegen seiner irischen Mutter mehr als Ire versteht, an, reagiert er freundlich, aber abwartend, fast ein wenig müde. Dann kommt er doch ins Erzählen, auch wenn ein scharfer, kalter Wind weht und der Gitarrenkasten vor ihm leer bleibt, weil er keine Musik spielt.

Straßenmusiker Dave war Mitglied einer Wrestling-Show

Geboren wurde er vor fast 75 Jahren in der Nähe von Liverpool. Schon als Kind habe er am Ufer des River Dee gestanden und sich gefragt, wie es wohl auf der anderen Seite des Flusses aussieht. „Ich wollte immer schon unterwegs sein.“ Nach der Schule versucht er sich in verschiedenen Berufen, als Tischler, Gipsputzer und war im Tiefbau in ganz England unterwegs.

Schließlich landet er im Sicherheitsdienst eines Urlaubsresorts. Dort gastiert zur Unterhaltung der Touristen eine Wrestling-Show. Da weiß Dave: Das will er auch machen. Einer der Wrestler – „Groß, Kopf wie eine Melone, genannt Crusher“ – lotst den jungen Mann zu einem Kollegen, der ihn in die Welt des Show-Catchens einführt.

Als „Dave the Viking“ im Ring

Nach intensivem Training ist es dann so weit: Als „Dave the Viking“ steht er im Ring. 18 Jahre lang. Mit der Show-Truppe bereist er die Welt. „Das war eine tolle Zeit. Abends im Ring vollgepumpt mit Adrenalin, danach jeden Abend Party.“ Das geht so lange gut, bis er eines Tages in einer Show rückwärts von der Bühne stürzt, weil das Ringseil nicht richtig befestigt war. Halswirbel gebrochen, Bein kaputt, acht Wochen im Krankenhaus. Dave kämpft sich zurück in den Ring. Aber er merkt: „Ich hatte mein Herz dafür verloren.“

Nach einem Jahr hört er auf und steht vor dem Nichts. Kein Job, zweite Ehe kaputt. „Aber ich wollte immer noch unterwegs sein.“ Er kauft sich einen Kastenwagen, baut ihn um und zieht los, irgendwohin. Mit einer Gitarre und damals nur sechs Lieder als Repertoire. Die Kultur der Straßenmusiker – „Busker“ genannt – in England und Irland sei sehr angesehen, erzählt der heute 74-Jährige. Die Innenstädte seien voll von ihnen. „Das hat mich gerettet.“ Irgendwann treibt es ihn nach Deutschland.

Straßenmusiker Dave ist zwischen Kiel, Plön und Bad Segeberg unterwegs

Früher spielte Straßenmusiker Dave Irish Folk und Country-Western-Musik in Städten in Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland und Dänemark. Mit der Zeit wird sein Radius kleiner. „Sprit war früher günstiger.“ War Straßenmusiker Dave vor Jahren noch zwischen Flensburg, Kiel und Lüneburg unterwegs, ist jetzt zwischen Kiel, Plön, Bad Segeberg und Bad Oldesloe sein Revier. „Wo ich morgen hinfahre, überlege ich mir heute Abend. Aber das kann sich nach dem Aufstehen auch wieder ändern.“

Straßenmusiker Dave tritt das ganze Jahr auf, auch im Winter. Warme Sachen helfen dann und ein paar Stunden in der Kälte sind gesund. „Ich mag den Winter, ich habe ja Wikingerblut in mir.“ Wer an der Irischen See aufgewachsen ist, vermag dem norddeutschen Wetter zu trotzen. Gerne spielt Dave die Songs von Hank Williams, Jimmy Buffet und Johnny Cash in Wacken. Nicht auf der großen Bühne, sondern in der Dorfstraße, wo viele Festivalbesucher vorbeikommen. Die Fröhlichkeit und Freundlichkeit der Heavy-Metal-Fans gefalle ihm.

Für Straßenmusiker wird es schwieriger in den Innenstädten

In anderen Städten werde es zunehmend schwieriger. Auftritte in Kneipen sind selten geworden, die Wirte wollen nicht mehr viel zahlen. Stellplätze auch über Nacht für seinen Kastenwagen sind rar und die Menschen nicht mehr so fröhlich. Coronavirus, Krieg, alles werde teurer, sagt Straßenmusiker Dave.

Die Leute blicken zur Seite, auf dem Boden des Gitarrenkastens verliert sich das Kleingeld. Die alten Verletzungen machen sich bemerkbar, neue Knie, die Hand bandagiert und er kann den Hals nicht mehr richtig drehen.

Aber Straßenmusiker Dave braucht das Geld, er hat nur eine kleine Rente. „Es macht nicht mehr so viel Spaß“, sagt der „Busker“ nachdenklich. Seine Erinnerungen schreibt er weiterhin handschriftlich in Kladden. Der alte Computer will nicht mehr so richtig. Und auch sein Smartphone hat schon bessere Tage gesehen.

Vielleicht interessiert sich ja mal ein Verlag für das, was er alles erlebt hat. Und ein kleiner Ort, wo er sich mit seinen fast 75 Jahren niederlassen kann, „so ein kleiner Schuppen, das wäre nicht schlecht“. Doch jetzt muss Straßenmusiker Dave erstmal noch Geld verdienen. Er greift zur Gitarre, schlägt den Takt an und singt Johnny Cashs „Help me make it through the night“.

