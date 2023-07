﻿Streit eskaliert weiter: Wie wahrscheinlich ist die Abwahl von Verena Jeske?

Bad Bramstedt. Erstmals im schon vier Jahre andauernden Streit zwischen Bürgermeisterin Verena Jeske und der politischen Mehrheit wird offen über eine Abwahl der Rathauschefin gesprochen. Sie schlug dies selbst CDU, Grünen und FDP in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung vor. Die Stadtverordneten können allerdings nur das Verfahren einleiten, die Entscheidung liegt bei den Bürgern.

Anlass für die erneute Eskalation war die Ablehnung eines Ältestenrates durch die drei Parteien. Jeske wollte dieses Gremium einrichten, um die Kommunikation zu verbessern. CDU, Grüne und FDP verweigern jedoch ihre Mitarbeit. Ein weiterer Grund: Jeske muss voraussichtlich den Vorsitz im Aufsichtsrat der Stadtwerke räumen. Die Parteien wollen jemanden aus ihren Reihen auf den Posten setzen.

„Stillstand kann sich Bad Bramstedt nicht leisten“

Jeske beklagte die Blockade ihrer Politik. Anderthalb Jahre Stillstand bis zur Bürgermeisterwahl könne sich Bad Bramstedt nicht leisten. Die Stadt habe große Probleme, die angegangen werden müssten. „Ich kann meinem Auftrag als Bürgermeisterin nicht gerecht werden, wenn wir nicht zusammenarbeiten“, so die Verwaltungschefin vor der Stadtvertretung. Sie habe schon mehrere Anläufe genommen, das Verhältnis zu verbessern, alle vergeblich. „An den moderierten Gesprächen hat nicht einmal die Hälfte teilgenommen“, so Jeske. Dieses Verhalten setze sich jetzt mit der Ablehnung des Ältestenrates fort. „Das ist Mobbing“, sagte die Bürgermeisterin. Angekündigt habe sich das schon am Wahlabend 2018, als sie als Gewinnerin feststand. „Der werden wir Knüppel zwischen die Beine werfen“, habe damals einer ihrer Gegner gut hörbar verkündet. Den Namen nannte sie nicht.

Die Bürgermeisterin forderte von der Mehrheit, selbst Vorschläge für eine bessere Zusammenarbeit zu machen oder ein Abwahlverfahren nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein einzuleiten. Danach müsste eine Zweidrittel-Mehrheit das Abwahlverfahren beschließen. CDU, Grüne und FDP stellen zusammen 24 der 31 Stadtverordneten, also mehr als Zweidrittel. Ist das Abwahlverfahren eingeleitet, stimmen die Bürgerinnen und Bürger ab, wie bei einem Bürgerentscheid. Wenn sich dabei eine Mehrheit für die Abwahl entscheidet und diese 20 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht – das wären rund 2400 Stimmen –, wäre Jeske ihr Amt los. Gelungen ist das bisher im Kreis Segeberg nur einmal: 2011 in Kaltenkirchen. Bürgermeister Stefan Sünwoldt wurde damals abgewählt.

CDU-Ortsverbandsvorsitzender Reimer Fülscher setzt weiter auf moderierte Gespräche. © Quelle: Einar Behn

Dass es auch in Bad Bramstedt dazu kommen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. In anderthalb Jahren sind Bürgermeisterwahlen, und die CDU hat bereits angekündigt, einen Gegenkandidaten zu Jeske zu präsentieren, der möglichst auch von den anderen beiden Parteien mitgetragen wird – keine guten Voraussetzungen für einen Friedensschluss. Grünen-Fraktionssprecher Gilbert Sieckmann-Joucken sieht sich und seine Mitstreiter als Opfer. „Wir werden als weiße alte Männer beschimpft, das ist Diskriminierung.“ Und Volker Wrage (CDU) beklagte sich über den „Führungsstil der Bürgermeisterin“, der, anders als versprochen, nicht kooperativ sei. Der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Reimer Fülscher schlug dagegen versöhnliche Töne an. Fülscher, der sich selbst schon als Bürgermeisterkandidat ins Gespräch gebracht hat („wenn sich kein Besserer findet“), plädierte dafür, die moderierten Gesprächsrunden wieder aufzunehmen. Dafür bekam er von allen Zustimmung.

Doch schon beim nächsten Beratungspunkt brannte der Streit wieder auf. CDU, FDP und Grüne setzen gegen die SPD durch, dass Jeske nicht mehr kraft Amtes Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke ist. Sie habe sich geschäftsschädigend verhalten. Ein Stadtverordneter soll das Amt übernehmen.

