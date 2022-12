﻿Streit um neuen Amtsdirektor in Itzstedt: Mitarbeiter drohen mit Kündigung

Amt Itzstedt. Es brodelt im Amt Itzstedt. Die Diskussion um die Besetzung des neuen Postens eines Amtsdirektors gipfelte am Donnerstagabend in einer knappen Abstimmung. Mit 36 zu 33 Stimmen – wobei jedes Mitglied abhängig von der Größe des Ortes unterschiedlich viele Stimmen hat – wurde es abgelehnt, die Stelle ohne öffentliche Ausschreibung zu besetzen. Der Amtsausschuss war zusammengekommen, um darüber zu beschließen, ob die neu zu schaffende Stelle ausgeschrieben wird oder der Leitende Verwaltungsbeamte Torge Sommerkorn auf den Posten gesetzt werden soll.

Die Bürgermeister und weitere Vertreter der Dörfer im Amt Itzstedt aus Tangstedt, Kayhude, Nahe, Itzstedt, Oering, Seth und Sülfeld sind uneins. Zum Erstaunen vieler Sitzungsteilnehmer hatten sich zudem gut 20 Mitarbeitende der Verwaltung in die Zuschauerreihen gesetzt. Der Tagesordnungspunkt „Gesprächswunsch von Mitarbeitern mit dem Amtsausschuss zur Hauptamtlichkeit“, der unmittelbar vor der Abstimmung über die Besetzung des Amtsdirektors lag, wurde auf Bitten der Verwaltung nichtöffentlich abgehandelt. Pressevertreter und Besucher mussten den Saal verlassen.

Tangstedts Bürgermeister Lamp lobt Verwaltungsmitarbeitende

Tangstedts Bürgermeister Jürgen Lamp sprang im Anschluss für Sommerkorn in die Bresche. „Ich habe ihn schätzen gelernt.“ Lamp bedankte sich bei den anwesenden Mitarbeitenden, die sich in der nichtöffentlichen Aussprache für ihren Chef eingesetzt hätten. „Das habe ich so noch nie erlebt“, betonte Lamp. Dieser Vorgang sei einmalig. Zwischen den Zeilen machte der Tangstedter Bürgermeister aber auch keinen Hehl aus seiner Meinung, dass ihm die Ankündigung von Kündigungen Sorgen bereite. „Ich habe Angst um meine Gemeinde. Sollte es so sein, dass wir im Amt Führungskräfte verlieren, dann haben wir ein Problem.“

Torge Sommerkorn ist seit 2020 Amtsleiter im Amt Itzstedt. © Quelle: Nicole Scholmann

Hinter verschlossenen Türen sollen, so heißt es, vier leitende Mitarbeiter des Amtes angekündigt haben, Itzstedt zu verlassen, sollte der Job ihres Vorgesetzten ausgeschrieben werden. Nicht wenige Ausschussmitglieder sahen dies als Drohung an. „Ich fühle mich unangenehm in eine maximale Erwartungshaltung gedrängt. Das ist eine etwas merkwürdige Situation“, erklärte Stefan Mauel aus Tangstedt. Letztlich sei ja, so Mauel, nur ein Teil der Belegschaft des Amtes in der Sitzung anwesend. In der Verwaltung sind über 70 Mitarbeitende beschäftigt.

Besucher der Sitzung bestätigten, dass in der Verwaltung Itzstedt nicht eitel Sonnenschein herrsche. Von Druck, der auf einzelne Mitarbeitenden ausgeübt werde, ist die Rede. Und es sei, so die Meinung, kein Wunder, dass sich die Kritiker von Torge Sommerkorn nicht öffentlich zu Wort meldeten, wenn sie am nächsten Tag wieder ins Amt müssten. Zudem sei die Fluktuation in den Abteilungen hoch. Das sei ein Zeichen, dass sich nicht alle im Amt Itzstedt wohlfühlten.

Itzstedts Bürgermeister Thran verweist auf das Recht der Gleichbehandlung

Itzstedts Bürgermeister Helmut Thran, ein Verfechter der Stellenausschreibung, zeigte auf das Grundgesetz und die dort festgeschriebene Gleichbehandlung der Bürger. Im Öffentlichen Dienst sei es üblich, dass Stellen – gerade im Leitungsbereich – ausgeschrieben würden, um fähigen Interessierten die Möglichkeit einer Bewerbung zu geben. „Der Leitende Verwaltungsbeamte kann sich doch bewerben“, betonte Thran. Dieser Meinung waren auch andere Ausschussmitglieder. Hinter vorgehaltener Hand machten einige Sitzungsteilnehmer klar, dass sie dem Vorwurf der Klüngelei durch eine Ausschreibung den Wind aus den Segeln nehmen wollten. Man wolle Sommerkorn durchaus halten – aber eben den regulären Weg gehen.

Von den 22 Ausschussmitgliedern stimmten Seth, Itzstedt und Sülfeld geschlossen für eine Ausschreibung des Jobs, die Vertreter der anderen Dörfer zeigten ein uneinheitliches Abstimmungsbild. Die anwesenden Mitarbeitenden der Verwaltung verließen den Saal nach der namentlichen Abstimmung zum Teil murrend, um auf dem Parkplatz oder in ihren Büros über die Situation und das weitere Vorgehen zu sprechen.

Ein Amtsdirektor hat mehr Macht Mit dem Einsetzen eines Amtsdirektors wird die Verwaltung nicht mehr ehrenamtlich durch einen Amtsvorsteher, sondern hauptamtlich durch einen Amtsdirektor geleitet. Der Posten des Leitenden Verwaltungsbeamten fällt weg. Kritiker sehen dadurch eine Schwächung der ehrenamtlichen Bürgermeister. Es gibt dann zwar noch einen Amtsvorsteher, der aber lediglich die Sitzungen des Amtsausschusses leitet und das Amt repräsentiert und nicht mehr der Verantwortliche ist. Die Besoldung der neuen Stelle ist in der Kommunalbesoldungsverordnung geregelt und beläuft sich auf knapp 9000 Euro. Das Grundgehalt des Leitenden Verwaltungsbeamten, den das Amt Itzstedt zurzeit hat, liegt bei fast 6000 Euro.

Andere Verwaltungen wie das Amt Auenland Südholstein (früher Kaltenkirchen-Land) und das Amt Kisdorf haben Amtsdirektoren. In Auenland Südholstein hat der ehemalige Leitende Verwaltungsbeamte ohne Ausschreibung den Posten erhalten, in Kisdorf gab es ein Bewerbungsverfahren, das Judith Horn für sich entschied.

Sommerkorn war auf den Posten des Leitenden Verwaltungsbeamten gekommen, als sein Vorgänger Andreas Bigott vom Amtsausschuss abgewählt wurde. Es gab Kritik an der Mitarbeiterführung von Bigott. Auf den Geschassten folgte sein Stellvertreter Sommerkorn.

Kommunalaufsicht: „Ausschreibungsverzicht nur bei klarer Mehrheit“

Die Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg betont auf Nachfrage am Freitag, dass grundsätzlich eine Stellenausschreibung erfolgen solle – eine Ausnahme könne der Posten des Amtsdirektors sein. „Ein Ausschreibungsverzicht durch die Kommunalaufsicht könnte nur gewährt werden, wenn bereits im Vorfeld ein breiter politischer Konsens vorherrschen würde, wer gewählt werden soll“, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit.

Es müsste sich bereits früh eine große Mehrheit der Mitglieder im Amtsausschuss für eine Person aussprechen, „so dass andere Bewerber schlicht keine Chance auf eine Zusage hätten. Auch dann nicht, wenn öffentlich ausgeschrieben werden würde“. Die öffentliche Ausschreibung wäre in diesen Fällen, so Müller, eher eine Farce als „ein Instrument zur Bestenauslese oder zur Gewährung des freien Zugangs zu öffentlichen Ämtern“.

Sommerkorn selbst reagierte nicht auf eine schriftliche Anfrage.