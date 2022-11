﻿Bad Bramstedt: Familien sollen über 600 Euro im Monat für Energie bezahlen

Bad Bramstedt. Mit Strom- und Gaskosten von zusammen über 600 Euro monatlich müssen viele Kunden der Stadtwerke Bad Bramstedt im kommenden Jahr rechnen. Zählte das kommunale Unternehmen Anfang dieses Jahres noch zu den günstigeren Anbietern, ist es damit vorbei. Andere Energieunternehmen verkaufen vor allem Strom erheblich günstiger. Geschäftsführer Marc Fischer rechtfertigt die Preissprünge mit den hohen Beschaffungskosten. Auf die übliche Gewinnmarge will das Unternehmen aber auch nicht verzichten.

Der Strompreis in der Grundversorgung – zurzeit der günstigste Tarif – klettert in 2023 auf 70,88 Cent pro Kilowattstunde. Das sind fast 30 Cent mehr als zurzeit, wobei die letzte Tarifanhebung erst drei Wochen her ist. Hinzu kommt ein Grundpreis von 163,51 Euro im Jahr, ebenfalls deutlich mehr als bisher. Familien, die 3500 kWh Strom im Jahr verbrauchen – ein Durchschnittswert –, kommen auf einen monatlichen Abschlag von 240,39 Euro.

380 Euro pro Monat für Gas

Auch der Gaspreis dürfte für viele unbezahlbar werden. Wer mit seiner Gasheizung 20 000 kWh im Jahr verbraucht, das trifft auf durchschnittliche Reihenhäuser mit drei bis vier Bewohnern zu, muss monatlich ab Januar 380 Euro als Abschlag bezahlen. Die Kilowattstunde kostet 20,17 Cent, der jährliche Grundpreis 147,92 Euro.

Strom und Gas zusammen ergeben so eine monatliche Belastung von 620 Euro. Wer soll das noch bezahlen? Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Fischer sagt, er gebe nur die Einkaufspreise weiter. Gegenüber 2021 hätten die sich versiebenfacht. Auf den Gewinn der Stadtwerke von 2 Millionen Euro will Fischer aber auch nicht verzichten. „Das würde zu keiner wesentlichen Entlastung der Kunden führen“, sagt er. Die Preise könnten um 1 Cent pro Kilowattstunde Strom und Gas gesenkt werden.

Die ab Januar geltenden Preise der Stadtwerke werden von etlichen Anbietern unterboten, wie ein Blick in das Verbraucherportal Verivox zeigt. Vattenfall und Volkswagen Naturstrom beispielsweise bieten die 3500 Kilowattstunden Strom für knapp 160 Euro Monatsrate mit zweijähriger Preisgarantie an, also 80 Euro günstiger pro Monat. Auch beim Gas gibt es günstigere Anbieter, doch die Ersparnis fällt mit rund 20 Euro im Monat nicht so hoch wie beim Strom aus.

Preisbremsen entlasten Stromkunden um 30 Cent

Fischer verweist darauf, dass die hohen Preise durch die Strom- und Gaspreisbremsen wohl nicht voll bei den Kunden zum Tragen kommen werden. Nach dem Plan der Bundesregierung soll die Strompreisbremse bereits am 1. Januar wirken. Bisher fehlt dazu allerdings noch der Parlamentsbeschluss. Dann wird der Strom maximal 40 Cent pro Kilowattstunde kosten, für Stadtwerkekunden eine Preissenkung von rund 30 Cent, jedoch nur auf 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für die restlichen 20 Prozent gilt der hohe Stadtwerkepreis. Der Kunde kann dem nur mit Einsparungen beim Verbrauch entgehen.

SPD-Sprecher Jan-Uwe Schadendorf kritisiert, dass die Stadtwerke keine Rücklagen haben, um Preissteigerungen abzufedern. © Quelle: Einar Behn

Beim Gas ist es ähnlich, allerdings voraussichtlich erst ab März. Statt 20,17 kostet die Kilowattstunde dann nur 12 Cent. Aber auch hier gilt die 80-Prozent-Regel.

Der Pressesprecher des SPD-Ortsvereins Bad Bramstedt kritisiert die Preispolitik der Stadtwerke. „Das Unternehmen hätte die Gewinne in den Vorjahren nicht voll ausschütten sollen, sondern Rücklagen bilden müssen.“ Daraus hätten die Preissteigerungen abgefedert werden können. Die Stadtwerke seien ein kommunales Unternehmen, das auch eine soziale Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger habe. „Nur einkaufen und mit draufgeschlagenem Gewinn verkaufen, das ist zu wenig“, so Schadendorf.

Die neuen Preise sind bereits vom Aufsichtsrat der Stadtwerke genehmigt worden. Dem sitzt Bürgermeisterin Verena Jeske vor. Die anderen Mitglieder kommen entsprechend dem Gesellschaftsanteil aus Kommunalpolitik und E.ON, der über ein Tochterunternehmen 36 Prozent der Stadtwerke gehören. Ein Passus im Gesellschaftervertrag besagt, dass der Minderheitsgesellschafter bei Fragen zur Gewinnverteilung nicht überstimmt werden kann. E.ON, so Schadendorf, habe offenbar kein Interesse daran, Rücklagen zu bilden.