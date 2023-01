﻿Stromtrasse: Henstedt-Ulzburg klagt gegen Start der Ostküstenleitung

Die Mehrheit der Politik in Henstedt-Ulzburg spricht sich für eine Klage gegen den Übertragungsnetzbetreiber Tennet aus. So soll die Ostküstenleitung durch Henstedt-Ulzburg noch verhindert werden. Das sagt eine Anwältin zu den Erfolgsaussichten.

In der Sondersitzung des Planungsausschusses Henstedt-Ulzburg wird die Anwältin Professor Dr. Angelika Leppin per Video zugeschaltet. Die Politik diskutiert ausführlich darüber, ob gegen den vorzeitigen Baubeginn der Ostküstenleitung durch Henstedt-Ulzburg geklagt werden soll. Es gibt eine Mehrheit dafür. Leppin wird beauftragt.

Henstedt-Ulzburg. Die Fraktionen von CDU, BFB und FDP haben es mit ihrer Mehrheit im Planungsausschuss Henstedt-Ulzburg geschafft, dass gegen den vorzeitigen Baubeginn der Ostküstenleitung durch den Ort geklagt wird. Der Abstimmung voran ging eine zum Teil hitzige Diskussion, bei der sich Befürworter und Gegner einer Klage gegenüberstanden. Rechtsanwältin Professor Dr. Angelika Leppin, die die Gemeinde Henstedt-Ulzburg juristisch vertritt, wurde per Video live zugeschaltet. Sie machte deutlich, dass sie von sehr geringen Erfolgsaussichten einer Klage ausgeht.

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet, der die Ostküstenleitung in Schleswig-Holstein plant und errichtet, hatte den vorzeitigen Baubeginn beantragt und Mitte Dezember das Okay erhalten. Das Planfeststellungsverfahren läuft noch. Tennet begründet die vorzeitigen Arbeiten damit, dass für die Ostküstenleitung unter anderem Bäume gefällt und Knicks gestutzt werden müssen. Dafür müsse der Winter genutzt werden, um keine Zeit zu verlieren. Außerdem soll eine Baugrube für das Erdkabel angelegt werden.

Ostküstenleitung: Versucht Tennet Henstedt-Ulzburg auszuspielen?

Teile der Henstedt-Ulzburger Kommunalpolitik sahen den Zeitpunkt der Genehmigung für den Start der Arbeiten als Taktik von Tennet an. Die Frist für einen Widerspruch gegen die Genehmigung läuft am 15. Januar ab. Das Unternehmen habe, so einige Politiker, bewusst die Zeit vor den Feiertagen gewählt, um Henstedt-Ulzburg zu überrumpeln. Verwaltungsmitarbeitende im Urlaub und eine Kommunalpolitik in der Weihnachtspause sollten, so CDU, BFB und FDP, die Gemeinde in Zeitnot bringen.

Bauamtsleiter Volker Duda hatte kurz vor Weihnachten die Fraktionen gefragt, ob Henstedt-Ulzburg jetzt schon den Klageweg beschreiten solle oder – wie abgemacht – erst zum endgültigen Planfeststellungsbeschluss. War zuerst nur die FDP dafür, stimmten nach einigen Videokonferenzen auch andere Fraktionen für den juristischen Weg, und die Sondersitzung des Planungsausschusses wurde kurzfristig angesetzt. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt hatte sich gegen den Klageweg ausgesprochen. Sie sehe, das machte sie in der Sitzung erneut deutlich, keinen Sinn in einer Klage gegen den vorzeitigen Baubeginn. Zumal die Chancen auf einen Erfolg äußerst gering seien.

Henstedt-Ulzburg: Bedenken gegen Ostküstenleitung

Die Grünen hatten im Sommer vergangenen Jahres den Widerstand gegen die Trasse der Ostküstenleitung durch die Gemeinde aufgegeben. Die Henstedt-Ulzburger Bedenken hatten dazu geführt, dass Tennet im Bereich des Biotops Pinnauwiesen das geplante Erdkabel in einem umweltschonenderem Verfahren verlegen will. Die Grünen sprechen sich klar für die Energiewende aus und betonen, dass der Strom transportiert werden müsse. Mit dem neuen Verfahren zum Verlegen des Erdkabels habe Henstedt-Ulzburg viel erreicht.

Die SPD schloss sich der Klage nicht an. „Wir schmeißen nur Geld raus“, sagte Nadine Braasch. Anwältin Leppin hatte auf Nachfrage der Politik keine genauen Kosten einer Klage nennen können. Es gehe vermutlich um einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Thorsten Möhrcken (Grüne) sagte: „Wir verschleudern nur Steuergelder!“

WHU gegen Klage wegen Ostküstenleitung

Auch die WHU sieht für eine Klage keinen Anlass. Alle Maßnahmen könnten laut Tennet wieder zurückgebaut werden, sollte das Planfeststellungsverfahren scheitern, so Fraktionsvorsitzende Karin Honerlah. „Natürlich ist ein abgeholzter Baum ein Eingriff in die Natur, aber das kann wieder ausgeglichen werden“, sagte sie. Aber wenn schon die eigene Anwältin geringe Erfolgschancen sehe, müsse man sich fragen, warum man diesen Weg gehen wolle. „Um Eindruck bei Tennet zu schinden oder den Bürgern zu zeigen, dass wir bis aufs Blut kämpfen?“, fragte Honerlah in die Runde.

Bürgermeisterin Schmidt sah die Sondersitzung als unnötige Verschwendung von Ressourcen der Verwaltung an. Zudem wies sie darauf hin, dass Geld ausgegeben werden solle bei „sehr, sehr, sehr geringen Erfolgsaussichten“.

CDU, BFB und FDP kritisieren Bürgermeisterin Schmidt

Damit brachte Schmidt CDU, BFB und FDP gegen sich auf. „Das ist ein sehr enttäuschender Jahresbeginn, Frau Schmidt“, erklärte Michael Meschede (CDU) und forderte eine Entschuldigung der Rathauschefin. Jens Iversen (BFB) zeigte sich „erstaunt über Ihre Worte“. Und Stephan Holowaty (FDP) widersprach Schmidt. „Das sehe ich überhaupt nicht so wie Sie.“

„Tennet prüft uns gerade. Und es passiert, was Tennet wollte. Die Grünen sind schon abgesprungen, jetzt will die SPD auch schon nicht mehr klagen“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Dietmar Kahle – und fing sich gleich Widerspruch der Sozialdemokraten ein. „Bei uns gibt es kein Aussteigen. Wir warten, wie wir alle vorher abgemacht haben, den Planfeststellungsbeschluss ab“, betonte Horst Ostwald (SPD).

Die Ostküstenleitung Mit der geplanten 380kV-Leitung soll Energie aus Windkraft vom Norden in den Süden und Westen Deutschlands transportiert werden. „In der Region Ostholstein sind schon heute über 800 Megawatt Erzeugungsleistung – allein auf Basis von Windkraft - angeschlossen. Im Zuge der Energiewende wird die Energieeinspeisung noch steigen“, heißt es von Tennet. Die bestehende Netzinfrastruktur reiche dafür nicht aus. Das Unternehmen habe den gesetzlichen Auftrag erhalten, vom Kreis Segeberg bis nach Ostholstein eine Höchstspannungsleitung zu planen und zu bauen. Im Kreis Segeberg soll eine bestehende 220kV-Leitung durch die stärkere auf derselben Trasse ersetzt werden. „Die neue Leitung wird erheblich mehr Kapazität für grüne Energie bringen. Damit ist Schleswig-Holstein auf den Ausbau erneuerbarer Energien vorbereitet und bleibt auch zukünftig Vorreiter für erneuerbare Energien“, erklärt Tennet. Als Pilotprojekt gelten zwei Erdkabel im Bereich Henstedt-Ulzburg und Kisdorf. Die Leitung soll 2025 in Betrieb genommen werden.

„Wir wollen dieses Projekt nicht bei uns haben. Auch bei geringen Chancen müssen wir ein Zeichen setzen“, erklärte Jens Iversen (BFB). Für ihn gehe es nicht darum, die Ostküstenleitung zu verhindern, sagte Holowaty, aber die gewählte Trasse durch Henstedt-Ulzburg sei in seinen Augen die falsche Route. Die Stromleitung gehöre an die geplante Autobahn 20 zwischen Bad Segeberg und Bad Bramstedt. „Das Unternehmen Tennet muss sich fragen lassen, ob es auf dem richtigen Dampfer ist.“

Anwältin Leppin wird für Henstedt-Ulzburg die Klage einreichen

Anwältin Leppin wird bis zum 15. Januar die Klage beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig einreichen. Ob andere Grundeigentümer diesen Weg beschreiten, ist unklar. Es sollen sich, so heißt es, mehr als 30 Flächenbesitzer mit Tennet geeinigt haben. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg besitzt keine Flächen im Bereich der Trasse, ist also nicht direkt betroffen. „Wir haben geringe Chancen, dabei bleibe ich auch“, sagte Leppin.

Und wie ist die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger in Henstedt-Ulzburg? „Wir haben kaum noch Nachfragen im Rathaus wegen der Ostküstenleitung“, sagte Bürgermeisterin Schmidt. Jens Iversen betonte, dass er nur ablehnende Meinungen zur Stromleitung höre. Angeregt wurde laut Iversen, eine Einwohnerversammlung einzuberufen.