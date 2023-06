﻿Strukdorf: Carolin Jaeschke-Thöm übernimmt Bürgermeisteramt

Kommentar

Zur Wahl der Bürgervorsteherin in Bad Segeberg: Wie ein Stich in den Rücken

Am Verfahren selbst gibt es nichts zu beanstanden. Eine geheime Wahl ist ein normaler demokratischer Vorgang. Mehr Positives lässt sich über das, was sich am Dienstagabend während der konstituierenden Sitzung der Stadtvertretung in Bad Segeberg abspielte, allerdings nicht sagen, meint KN-Reporter Thorsten Beck.