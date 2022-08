Gut zwei Wochen Kultur in vielen Facetten und das in fast allen Ecken und Ende des Kreises Segeberg: Das sind die SE-Kulturtage. In diesem Jahr finden sie zum neunten Mal statt. Die Eröffnung ist am 9. September in Bad Segeberg.

Die Organisatorinnen der SE-Kulturtage Jennifer Herrmann (von links), Sabine Lück, Edda Runge und Kerstin Fähndrich sind sichtlich zufrieden mit dem Programm, das sie in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben.

Strukdorf ist in diesem Jahr das „SE-Kulturdorf“

Bad Segeberg. 82 Veranstaltungen zwischen Bornhöved und Norderstedt und zwischen Weddelbrook und Strukdorf haben die Macherinnen vom Verein Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg für die inzwischen neunten SE-Kulturtage zusammengestellt. Eröffnet werden sie am 9. September in Bad Segeberg.

„Viele Kulturakteure und –akteurinnen kamen von sich aus und boten ihre Veranstaltungen für das gemeinsame Programmheft hat“, berichtete Sabine Lück am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Für alle Generationen sei etwas dabei.

Darüber hinaus haben sie, Kerstein Fähndrich, Edda Runge, Sabine Lück und Jennifer Herrmann für einige Höhepunkte gesorgt. Dazu zählt etwa die SE-Kulturnacht, die in der Jugendakademie stattfindet. Dabei soll die besondere Architektur des denkmalgeschützten Gebäudes in der Marienstraße mit anderen Augen erlebt werden. So werden die Besucher eingeladen, gemeinsam „auf die schiefe Bahn“ zu geraten.

Kultur in der Maschinenhalle

SE-Kulturdorf ist in diesem Jahr die 270-Einwohner-Gemeinde Strukdorf im Osten Bad Segebergs. Open-Air-Veranstaltungen stehen dort auf dem Programm, aber auch in der Maschinenhalle von Bürgermeister Götz Leonhardt wird Kultur zu erleben sein.

Das Programmheft weist besonders auf junge Künstlerinnen und Künstler hin, die Konzerte geben, Theater spielen oder mit einer anderen Kultursparte aufwarten.

17 Dörfer und fünf Städte sind in diesem Jahr mit von der Partie, freut sich Kerstin Fähndrich. Mit 32 Konzerten steht die Musik voran, dicht gefolgt von der bildenden Kunst (27) und der Literatur (11). Dahinter rangieren Tanz (5) und Film (2). Zwölf Veranstaltungen ließen sich keiner Sparte klar zuordnen.

Mehr Angebote als voriges Jahr

Der Vergleich zu 70 Veranstaltungen im vorigen Jahr zeige, dass sich die SE-Kulturtage kontinuierlich fortentwickeln, sagte Kerstin Fähndrich. "Das Festival wird angenommen von den Bürger und unseres Kreises", freute sich denn auch Jens Lichte, zweiter Vorsitzender des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA). "Was das Schleswig-Holstein Musik-Festival für das Land ist, sind die SE-Kulturtage für den Kreis Segeberg – allerdings mit weniger Finanzaufwand."

Damit die Kultur „viele Menschen auf dem platten Land erreicht und interessiert“, wie Jens Lichte sagte, wird in diesem Jahr kräftig die Werbetrommel gerührt. Plakate, Programmhefte, Flyer für einzelne Aktionen, Aufkleber bis hin zur Werbung auf Autos und in der Nordbahn sollen dafür sorgen, dass die Kulturschaffenden für ihren Einsatz mit verdient großem Publikum belohnt werden.

Viele Sponsoren unterstützen SE-Kulturtage

Finanziert werden das Organisationsteam und die Werbung weitestgehend vom Kreis Segeberg. Dazu kommt in vielfältiger Weise die Unterstützung durch Sponsoren und Veranstalter. „Ich freue mich, dass wir unterstützen dürfen“, sagte Kai Gräper von der Sparkasse Südholstein, die schon Sponsor der ersten Stunde war, bescheiden.

Ein Termin stehe für ihn schon fest, sagte Kreispräsident Klaus-Peter Dieck: Das Irish-Folk-Konzert auf dem Open-Air-Gelände am Alten Bahnhof. Es gehe bei den SE-Kulturtagen nicht nur um Zerstreuung oder große Kultur, die beide geboten werden. „Kunst und Kultur sind Nahrung für die Seele. Sie sind kommunale Daseinsvorsorge.“ Kultur schaffe Identifikation mit dem Ort. Daher gehöre Kultur auch in Krisenzeiten „in die Mitte der Gesellschaft, nicht an den Rand.“