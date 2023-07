﻿Sturmtief „Poly“ im Kreis Segeberg: Ast stürzte auf Wohnwagen, Probleme bei der Bahn

Kreis Segeberg. Sturmtief „Poly“ hat die Feuerwehren im Kreis Segeberg auf Trab gehalten: Bäume waren auf Straßen und Bahngleise gestürzt. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Eine Bilanz.

Die Kooperative Leitstelle in Elmshorn vermeldete bis 19 Uhr 59 Einsätze. Ein Sprecher sagte, es habe sich nur um kleinere Vorkommnisse gehandelt. Vor allem mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden. Nach 19 Uhr wurde es dann ruhiger.

In Alveslohe musste die Feuerwehr einen Baum von den AKN-Gleisen holen, wodurch der Zugverkehr kurzzeitig beeinträchtigt war.

In Itzstedt blockierten sie unter anderem die Bundesstraße 432 und die Straße Richtung Sülfeld. Am See stürzte ein Ast auf einen Wohnwagen.

In Fuhlendorf drohte ein Baum umzustürzen. Die Feuerwehr war im Einsatz und hat die Hauptstraße gesperrt.

Auch in Bad Bramstedt beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Bäume. Die gravierendsten Einsätze: Auf die Bundesstraße 206 war in der Nähe der Autobahnauffahrt A7 ein Baum gestürzt. Am Bahnhof musste ein abgebrochener, großer Ast vom Balkon eines Wohnhauses entfernt werden. „Wir mussten sogar in eigener Sache ausrücken“, berichtete Wehrführer Kai Harms. Auf dem Feuerwehrgelände am Sommerland war ein großer Ast abgeknickt und drohte auf die parkenden Privatautos der Einsatzkräfte zu fallen. „Wir konnten das aber verhindern“, so Harms.

Die Feuerwehr Kaltenkirchen wurde ebenfalls zu sturmbedingten Einsätzen gerufen. Es handelte sich um kleinere Bäume, die auf Wanderwege an der Ortelsburger Straße und am Glockengießerwall gefallen sind.

Sturmtief „Poly“: Nordbahn stellte Verkehr ein, Freibad geschlossen

Sturmtief „Poly“ sorgte im Kreis Segeberg auch für Behinderungen im Bahnverkehr: Zwischen Neumünster und Bad Segeberg lagen unter anderem Bäume auf den Gleisen.

Die Nordbahn teilte mit: „Aufgrund des Unwetters muss der Betrieb am Mittwoch bis Betriebsschluss auf allen Linien eingestellt werden, teilweise ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Auch am Donnerstag wird es in den Morgenstunden noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen, da die Strecken noch von umgestürzten Bäumen befreit werden müssen.“

Wer bei Wind und Wetter tatsächlich schwimmen will, der wird im Freibad am Itzstedter See im Kreis Segeberg nichts. Wie Badestellenleiter Johannes Schmidt berichtet, hat das beliebte Freibad geschlossen. Es ist bei dem Wetter kein Badebetrieb möglich.

Unwetterwarnung: Wildpark Eekholt blieb geschlossen, Karl-May-Spiele ohne Aufführung

Aufgrund der angekündigten Wetterlage blieb der Wildpark Eekholt bei Großenaspe am Mittwoch zu. Das Gelände ist geprägt von den vielen Bäumen, zwischen denen die Tiergehege mit Rotwild, Wolf und Waschbär zu finden sind. „Wir freuen uns, Sie bei besserem Wetter wieder begrüßen zu können“, hieß es von den Verantwortlichen.

Glücklich konnten sich die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg schätzen: Der Mittwoch ist vorstellungsfrei. Die Verantwortlichen sahen Sturmtief „Poly“ deshalb gelassen entgegen. „Bühnenbild und alles im Stadion ist den Witterungsverhältnissen entsprechend gebaut und fest montiert“, sagte Pressesprecher Michael Stamp auf Nachfrage. Keiner müsse sich Sorgen um das Bühnenbild machen. Die nächste Vorstellung der Karl-May-Spiele findet am Donnerstag, 6. Juli, ab 15 Uhr statt. Dann soll der Sturm längst vorüber sein.

Nils Schöning, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, sagte: „Wir sind im Kreis Segeberg glimpflich davon gekommen. Wir hatten uns auf Schlimmeres eingestellt.“ Dass so viele Bäume umgestürzt oder große Äste abgeknickt seien, hänge mit der Jahreszeit zusammen. „Die Bäume sind belaubt und bieten dem Sturm dadurch eine größere Angriffsfläche als im Herbst oder Winter“, so Schöning.

KN