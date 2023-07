Den Bürgermeisterposten in Bornhöved hat Reinhard Wundram jüngst verloren. Im Schulverband der Sventana-Schule bekam er erneut Konkurrenz aus seiner Gemeindevertretung. Das Votum für Wundram war deutlich. Und er hat Pläne für die Grund- und Gemeinschaftsschule Sventana.

Bornhöved. Reinhard Wundram aus Bornhöved bleibt Vorsitzender des Schulverbands Sventana. Als Bürgermeister wurde Wundram jüngst abgelöst in Bornhöved, sein Nachfolger Hans-Georg Kruse hatte am Dienstagabend einen Gegenkandidaten gegen Wundram im Schulverband vorgeschlagen: Jörg Töbelmann, ebenfalls Gemeindevertreter in Bornhöved. In geheimer Abstimmung setzte sich Wundram aber deutlich mit 11 zu 5 Stimmen durch.