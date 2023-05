Tanz um den Roland: Feuerwehr und Polizei sorgen für Ruhe

Bad Bramstedt. Befehl ausgeführt: Die Fleckensgilde und viele Bad Bramstedter Bürger konnten am Dienstag nach Pfingsten bei Sonnenuntergang ohne Verkehrslärm im Hintergrund um den Roland tanzen. Bürgermeisterin Verena Jeske hatte mithilfe von Polizei und Feuerwehr die Straße auf dem Marktplatz für die Feierlichkeiten am Roland sperren lassen, so wie es ihr der Gildevorstand morgens aufgetragen hatte. Aufgefahrene Feuerwehrfahrzeuge, zwei Polizeibeamte und Fontänen aus Feuerwehrschläuchen erfüllten die Anforderungen im vollen Umfang.

Nach dem traditionellen Tanz um den Roland, mit dem an die Fleckensbefreiung unter Jürgen Fuhlendorf im 17. Jahrhundert erinnert wird, zog die Festgesellschaft ins Restaurant Kaisersaal, wo Ältermann Burkhard Reck den neuen Jüngsten des Gildevorstandes ausrief: Ralf Krähmüller-Schöne. Der verheiratete Kaufmann und zweifache Vater lebte zwar lange in Bad Bramstedt, wohnt jetzt aber in Fuhlendorf. „In Zeiten des Fachkräftemangels darf man auch auf die Nachbardörfer zurückgreifen“, begründete Reck die Entscheidung.

Der neue Ältermann, Ralf Krähmüller-Schöne und Ehefrau Simone sind seit Jahren Gäste der Gildefeste. Als Jüngster ausgewählt worden zu sein, habe ihn sehr überrascht, so Krähmüller-Schöne. © Quelle: Uwe Straehler-Pohl

Der Vorstand der Fleckensgilde besteht aus festen und wechselnden Mitgliedern. Als Jüngster zählt Krähmüller-Schöne zu den wechselnden Mitgliedern. Er wird nun jährlich befördert und so alle Ämter bis zum Ältermann durchlaufen. Dann scheidet er als Ex-Ältermann aus dem Vorstand wieder aus.

An den Gemeinschaftsgeist unter Jürgen Fuhlendorf, durch den im späten 17. Jahrhundert die Leibeigenschaft der Bramstedter Bauern abgewendet werden konnte, appellierte auch Bürgermeisterin Verena Jeske in ihrer Festrede. „Alle wollen das Beste für unseren Ort, doch wo intensive Diskussionen und das überlegte Finden der besten Lösung angesagt wären, sind wir derzeit leider häufig im Streit gefangen.“

