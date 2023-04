﻿Kaltenkirchen und Bad Bramstedt: So viel kostet der Tarifabschluss

Kaltenkirchen/ Bad Bramstedt. Inflationsausgleich, Sockelbetrag, Tariferhöhung: Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bekommen nach mehreren Verhandlungsrunden zwischen Bund, Kommunen und Gewerkschaft künftig deutlich mehr Geld. Allein die Lohnerhöhung liegt je nach Entgeltgruppe zwischen elf und 16,9 Prozent. Daraus folgen teilweise tiefe Einschnitte in die Haushaltskassen der Städte und Kommunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kaltenkirchen sind die Mehrkosten für das laufende Jahr jedoch noch nicht so hoch, da im Haushalt eine Tariferhöhung einkalkuliert wurde. „Für uns fallen in 2023 rund 250 000 Euro zusätzliche Personalkosten an“, erklärt Bürgermeister Hanno Krause. Eine entsprechende Anpassung der Haushaltsansätze erfolgt über einen im Spätsommer vorgesehenen Haushaltsnachtrag. Krause, der selbst Vorstandsmitglied in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist, hätte sich einen früheren Tarifabschluss gewünscht. Er war Teil der zweiten (von vier) Tarifrunde. „Ich hielt unser erstes Angebot für angemessen“, sagt Krause. Außerdem hätten bei einer früheren Einigung die Streiks und Belastungen für die Öffentlichkeit vermieden werden können.

Bad Bramstedt: Tariferhöhung trifft hoch verschuldete Stadt empfindlich

Die Tariferhöhung betreffen in Kaltenkirchen ab 1. Juni 163 tariflich Beschäftigte und vier Auszubildende. „Die zehn verbeamteten Beschäftigten sollen aber laut Aussage der Verhandlungsparteien aber nachziehen“, so Krause. Unter Berücksichtigung der für 2023 kalkulierten Kostensteigerungen entstehen für die Stadt Kaltenkirchen für 2024 weitere Mehrkosten in Höhe von rund 330 000 Euro. Krause erwarte jedoch nicht, dass diese Kostensteigerung Steuererhöhungen auslösen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In Bad Bramstedt schlägt die Tariferhöhung in diesem Jahr rechnerisch mit 300 000 Euro zu Buche, vorausgesetzt alle 116 vorgesehenen Stellen in Verwaltung und Bauhof sind besetzt. Kämmerer Gerhard Jörck erklärte, Steuererhöhungen seien nicht nötig, da im Haushalt 2023 bereits der Personaletat um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr aufgestockt wurde. Die Stadt sei damit dem Haushaltserlass des Innenministeriums gefolgt, der eine solche vorsorgliche Erhöhung vorsah.

Vier Prozent reichten aus, weil die Tarifanhebung erst am März rückwirkend gelte und nicht für das gesamte Jahr. Außerdem seien nicht alle im Stellenplan der Stadt genannten Arbeitsplätze auch besetzt. Die Tariferhöhung trifft Bad Bramstedt dennoch empfindlich. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Nach bisheriger Planung wird am Jahresende ein Fehlbetrag von knapp 3 Millionen Euro verbleiben, der nicht durch Einnahmen gedeckt ist.