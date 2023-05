Viele Taschendiebstähle im Kreis Segeberg: So können Sie sich schützen

Bad Segeberg. Immer wieder werden Menschen im Kreis Segeberg Opfer von Taschendiebstahl. Die Polizei verzeichnet nach eigenen Angaben seit drei Jahren einen starken Anstieg. Auch Handtaschen oder Einkaufsbeutel in Einkaufswagen oder an Rollatoren werden häufig gestohlen.

Beliebte Orte der Langfinger seien Discounter, Supermärkte und Einkaufszentren in den Städten. „Allein am Mittwoch kam es im Kreis zu sechs Diebstählen von Geldbörsen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Taschendiebstahl im Kreis Segeberg: Hier haben sich die Taten am Mittwoch ereignet

Zwischen 14 und 14.30 Uhr kaufte eine 63-Jährige in einem Discounter in der Eutiner Straße in Bad Segeberg ein und bemerkte an der Kasse, dass ihr Portemonnaie samt 200 Euro fehlten. Kurz vor Betreten des Marktes hatte die Kundin aus ihrer Geldbörse eine Münze für den Einkaufswagen entnommen und das Portemonnaie laut Polizei wieder in die Jackentasche gesteckt.

Hierbei sei ihr rückblickend eine etwa 35- bis 40-jährige Frau mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,75 Metern und blonden, kinnlangen Haaren an den Einkaufswagen aufgefallen, die sich auffällig laut mit ihrem mutmaßlichen Vater unterhalten habe. Währenddessen habe der ältere Herr mit kurzen weißen Haaren und langsamem Gang hinter der 63-Jährigen gestanden.

Ob Tochter und Vater im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen des Polizeireviers Bad Segeberg. Die Beamtinnen und Beamten suchen mögliche Zeugen und bitten unter 04551/884 3110 um sachdienliche Hinweise.

In Bad Bramstedt fiel einer 73-Jährigen gegen 13 Uhr in einem Discounter in der Hamburger Straße erst an der Kasse das Fehlen der Geldbörse aus dem Rucksack auf. Hier konnte sich die 73-jährige Kundin nach Polizeiangaben an zwei Männer erinnern, von denen ihr einer leicht in die Beine gefahren war.

Im Buckhörner Moor in Norderstedt entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 68-Jährigen aus ihrer im Einkaufswagen liegenden Handtasche. Hier fiel der Diebstahl erst an der Kasse auf.

Wenig später stahlen Diebe die Geldbörse einer 67-Jährigen in der Rathausallee in Norderstedt, nachdem die Frau in einem Supermarkt bezahlt hatte und auf dem Weg zur Bank war.

Im Langenharmer Weg in Norderstedt war ein 72-Jähriger betroffen, so die Polizei. Unbekannte stahlen das Portemonnaie unbemerkt aus der Jackentasche, während der Mann den Gehweg entlang ging.

Der vierte Diebstahl in Norderstedt ereignete sich vermutlich in einer Drogerie im Einkaufszentrum in der Berliner Allee. Hier wurde einem 92-Jährigen die Geldbörse gestohlen.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich überwiegend um reisende Täter handelt, die sowohl allein als auch zu zweit oder dritt agieren. „Nach dem Diebstahl hoben die Täter in vereinzelten Fällen mit den erlangten EC-Karten Bargeld ab oder versuchten es zumindest.“ Sehr häufig seien ältere Menschen betroffen.

Tipps der Polizei: So wappnen Sie sich gegen Taschendiebstähle

Da es sich bei Taschendiebstählen in Supermärkten um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Menschen folgenden Tipps: