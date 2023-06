Tatverdächtiger (17) nach Raub am Norderstedter ZOB gefasst

Norderstedt. Nach einem Raub auf dem Bahnhofsvorplatz in Norderstedt konnte die Polizei schnell einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Wie die Ermittler mitteilen, steht der Jugendliche im Verdacht, am Montag gegen 14 Uhr einen 16-Jährigen am ZOB geschlagen und ihm Bargeld und Kopfhörer abgenommen zu haben.

Der 16-Jährige sprach danach eine Polizeistreife an, die zu Fuß unterwegs war, und zeigte den Beamten den noch in der Nähe stehenden Tatverdächtigen. Als sich die Polizisten näherten, verschwand der 17-Jährige um eine Häuserecke in Richtung des angrenzenden Moorbekparks. Die Beamten verfolgten den Jugendlichen und konnten ihn kurz darauf vorläufig festnehmen. Er leistete keinen Widerstand. Auf einer Grünfläche in unmittelbarer Nähe wurden auch die gestohlenen Gegenstände gefunden. Der Tatverdächtige wurde mit zum Polizeirevier genommen, kam aber später wieder auf freien Fuß. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Raub.

Die Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, die den Raub oder das Verhalten 17-Jährigen nach der Tat beobachtet haben. Der Jugendliche hat schwarze Haare und war mit einer blauen Jeans und einer dunkelblauen Weste bekleidet. Er ist 1,75 Meter groß und hager. Hinweise werden unter Tel. 040 528060 entgegengenommen.

