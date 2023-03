﻿„Temptation Island“: So steht Philipp Krause aus Bad Segeberg zum Thema Treue

Philipp Krause aus Bad Segeberg will bei „Temptation Island“ Frauen in festen Beziehungen von sich überzeugen. Er müsste sich gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen.

Bad Segeberg. Der Bad Segeberger Philipp Krause erntet in den sozialen Netzwerken viel Zuspruch für seine Teilnahme bei der Reality-Fernsehshow „Temptation Island“. Seine Fans, die ihm das „Bademeister“-Klischee anheften, wünschen ihm seit der Bekanntgabe in der vergangenen Woche viel Glück. „Du hast dir so sehr eine Traumfrau verdient“, kommentiert ein Nutzer. Denn bisher lässt eine feste Beziehung für den 26-Jährigen auf sich warten. Ob es diesmal gelingt? Für den Bad Segeberger ist es bereits die dritte TV-Show. 2022 hatte die „Bachelorette“ Sharon Battiste ihn aus der Sendung gewählt. Im Sommer 2021 hatte er zudem bei der Dating-Show „Take Me Out“ mitgemacht.

Nach den bisher relativ gesitteten Sendungen wird es nun äußerst schlüpfrig. Manch einer bezeichnet „Temptation Island“ als eines der trashigsten Formate, die RTL zu bieten hat. Doch die Leute schalten ein: Zehntausende wollen dem Reality-Nachschub beim Entlieben zusehen. Denn darum geht es in der Sendung: Sie ist ein großer Treuetest für vier Paare. Sie stellen freiwillig ihre Beziehung inmitten einer portugiesischen Urlaubskulisse auf die Probe: im Sonnenschein, bei Dates und Poolpartys. Viele Verführer und Verführerinnen geben genug Anlass für Drama. Einer von ihnen ist Philipp Krause.

Die Konkurrenz: Tim, Fabiano, Tim Pascal, Kevin, Lucas, Christos, Kenan, Antonino und Mikael (v. l.). © Quelle: RTL/Frank J. Fastner/hfr

Philipp Krause ist Fan der Sendung „Temptation Island“

Er verfolgt die Staffeln seit Jahren und wird als „Verführer mit 95-prozentiger Erfolgsquote bei Frauen“ angekündigt. Als seine Konkurrenten schickt der Sender verschiedene Charaktere ins Rennen. Darunter männliche Models, den Typ „Draufgänger“, „Latino“, „Romantiker“ oder „Stimmungskanone“. Ein schlechtes Gewissen, sich in andere Beziehungen einzumischen, hat der 26-Jährige weniger. „Zum Fremdgehen gehören immer zwei“, sagt er den LN. Er habe selbst schon Erfahrungen mit Untreue gemacht. Zudem hatte er selbst mehrere Monate Kontakt zu einer Frau, von der er wusste, dass sie vergeben ist.

„Es ist nicht cool, wenn es so läuft. Aber bei der Sendung weiß jeder, worauf er sich einlässt. Jeder hat die Wahl, treu zu bleiben oder nicht. Es ist ja kein Zwang. Vielleicht hat man einfach eine geile Zeit und es passiert gar nichts. Man kann auch Freundschaften schließen“, sagt der gelernte Sport- und Fitness-Kaufmann, der oft in einem Fitnessstudio in Lübeck trainiert. Ob er allein oder zu zweit nach Hause zurückkehrt, lässt er offen. „Vor der Sendung war ich jedenfalls Single“, sagt er lachend. Bereits erkennbar ist auf seinen Online-Fotos zumindest ein neues Erscheinungsbild. Seit Anfang dieses Jahres kommt er statt mit glatter Frisur plötzlich mit Dauerwelle und Dreitagebart daher. Ein Zeichen für eine große Veränderung? Möglich ist alles.

Nicht alle Paare bestehen den Treuetest

In der fünften Staffel von „Temptation Island“ soll es wild zugehen, das hat auch Krause bereits angekündigt. Schon der Trailer zur Show lässt tief blicken. Angedeutet wird, dass mindestens ein Paar offenbar die große Liebe findet. Und dass nicht alle vier Paare den Treuetest bestehen werden. „Ihr zwei habt ,Temptation Island’ leider nicht bestanden...“, sagt Moderatorin Lola Weippert im Trailer. Start der Show ist am Donnerstag, 30. März, im Streamingdienst RTL+. Jeweils donnerstags werden zwölf Episoden gezeigt. Die letzte Folge ist für Donnerstag, 15. Juni, angesetzt. Zusätzlich wird es eine Wiedersehensshow am 22. Juni geben.