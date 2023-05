﻿Teure Sanierung: Bewohner befürchten Verlust ihrer Wohnungen

Verlieren bald mehrere Menschen ihre Wohnung im Hochhaus am Vitalia Seehotel? Zehn Millionen soll die Sanierung des Wohnturms kosten. Einige Eigentümer, darunter mehrere Rentner, sind überfordert mit den Kosten und fühlen sich ausgeliefert. Die Entscheidungsmacht liegt bei der Vitalia Holding.

Bad Segeberg. Im 8. Stockwerk des Hochhauses am Großen Segeberger See in Bad Segeberg hat Anke Wacker eine herrliche Aussicht, um die sie viele beneiden. Vor zehn Jahren hat die 79-Jährige ihr Haus in Bebensee verkauft. Im Apartment im Wohnturm will sie ihren Ruhestand verbringen. Nun droht die Traumwohnung im Gebäudekomplex mit dem Vitalia Seehotel für sie und andere private Eigentümer zum finanziellen Albtraum zu werden.