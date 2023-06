﻿Ernstes Theater in Bad Segeberg: Nationalsozialismus auf der Schulbühne

Bad Segeberg. Das neue Theaterprojekt von Jugendlichen der Dahlmannschule und der Schule am Burgfeld geht unter die Haut. Das Stück „Lehrer Schmidt – Denken verboten“ hat einen realen Hintergrund und spielt in der Zeit des Nationalsozialismus in Bad Segeberg, wo die NSDAP große Präsenz zeigte.

Erarbeitet wurde das Theaterstück unter der Leitung der Lehrkräfte Charlotte Düwell und Regina Otto-Gerull beider Schulen. Federführend waren die Kurse Darstellendes Spiel der Klasse 10 der Darmannschule und der Burgfeldschule, es spielen aber auch Schüler und Schülerinnen anderer Klassen mit. Hilfreich waren die Recherchen zur Stadtgeschichte von Axel Winkler, Uwe Pawlowski sowie Hans-Werner Bauryza.

Theaterstück wandert mit Zuschauern durch Dahlmannschule in Bad Segeberg

Besonders ist die Erzählform des Stücks als „Walking Act“: Schauspieler und Publikum befinden sich auf einer Ebene, pro Aufführung werden etwa 60 Zuschauer während des Stücks an verschiedene Spielorte durch die Dahlmannschule geführt und erleben dort die Geschichte der Hauptfigur Dr. Hermann Schmidt und anderer Beteiligter – in der Aula, im Treppenhaus, der Tiefgarage und im Hof der Schule.

Das zentrale Thema ist die Geschichte von Dr. Hermann Schmidt, der Studienrat an der Dahlmannschule war und als national-konservativer Intellektueller sich weigerte, in den Nationalsozialistischen Lehrerbund einzutreten. An der Dahlmannschule unterrichteten – laut Axel Winkler – „stramme Nazis“ wie Dr. König und Dr. Eichstädt. 1937 warfen ihm die örtlichen Nazis staatsfeindliche Äußerungen vor, hinter denen Blockwart August Kahl aus der Schillerstraße steckte, dessen Tochter Gerda Schülerin von Hermann Schmidt war. Daraufhin erhielt Schmidt umgehend Berufsverbot.

Schülertheater zu Nationalsozialismus in Bad Segeberg

Die noch existierenden Verhörprotokolle waren Ausgangspunkt für die jetzige Erarbeitung. Auch seine Frau und seine fünf Kinder mussten unter dem NS-Regime leiden. Frau Schmidt hatte nicht immer mit „Heil Hitler“ gegrüßt, und es wurde keine Hakenkreuzfahne an Führers Geburtstag aus dem Fenster gehängt. Nach dem Krieg weigerte sich Schmidt, 1946 wieder an die Dahlmannschule zu gehen, um mit Dr. Eichstädt zusammenarbeiten zu müssen. Er ging zur Domschule in Schleswig und starb 1982 im Alter von 92 Jahren.

Charlotte Düwell zeigt sich begeistert vom Engagement der Schüler: „Sie leisten wirklich viel.“ Regina Otto-Gerull freut sich über die jugendliche Perspektive und den Einsatz für die Aufarbeitung der Geschichte: „Alle Szenen in den Räumlichkeiten der Dahlmannschule zu platzieren, in denen sie teilweise stattgefunden haben, ist herausfordernd und bewegend für alle Beteiligten.“

Die Szenen der Dahlmannschule bilden eine Art Klammer um die Szenen der Schule am Burgfeld, indem sie zu Beginn Schmidts Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg, den beginnenden Nationalsozialismus mit der Bücherverbrennung 1933 zeigen. Am Ende beleuchten sie die Schicksalsschläge der Familie wie den Tod des 18-jährigen Sohnes Gerd an der Ostfront.

Aufführungen am 21. und 22. Juni 2023 an der Dahlmannschule

Das junge Ensemble arbeitet auch mit fiktiven Ergänzungen. Viele Ideen bereichern die Aufführung wie die Soundcollage, Trommelschläge, ein Feuervideo und über eine Leinwand silhouettenhaft marschierende Nazis. Berührend ist eine Szene, in der eine Krankenschwester die neu geborenen Babys in einer Klinik „sortiert“ nach blond, blauäugig sowie erbkrank und ein behindertes Baby (Puppe) in einer Mülltonne entsorgt.

„Lehrer Schmidt – Denken verboten“: Aufführungen in der Dahlmannschule im Seminarweg in Bad Segeberg: Mittwoch, 21. Juni, um 15 und 18 Uhr; Donnerstag, 22. Juni, um 15 Uhr; 23. Juni um 15 Uhr. Reservierungen per E-Mail an fsds@dahlmannschule.de oder per Tel. 04551/96180. Eintritt 5 Euro (Erwachsene), 2,50 Euro (Schüler und Schülerinnen). Beginn auf dem Schulhof der Dahlmannschule.

KN