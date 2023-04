﻿Thies aus Kisdorf wartet jetzt auf seinen eigenen Assistenzhund

Kisdorf. Es wird langsam spannend für Familie Otterstetter aus Kisdorf. „Wir warten auf den Anruf“, gibt Mutter Svenja zu. Denn sie, ihr Mann Jan sowie die Zwillinge Kajsa und vor allem Thies – beide 14 Jahre alt – hoffen, bald einen Termin zu bekommen, um ihren speziell ausgebildeten Assistenzhund in Österreich abholen zu können. „Unsere Freunde fragen schon immer, wann er denn kommt“, sagt Thies.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Junge aus Kisdorf hat eine seltene und unheilbare Muskelerkrankung. Thies leidet an Muskeldystrophie Duchenne. Das bedeutet, dass sich seine Muskeln nicht aufbauen und sogar vorhandene Muskeln abgebaut werden. Er ist mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen. In der Schule hat er einen Schulbegleiter. Aber der größte Wunsch des 14-Jährigen ist ein Assistenzhund.

Die ausgebildeten Assistenzhunde tragen spezielle Westen, damit sie als Helfer ihres gehandicapten Frauchens oder Herrchens erkennbar sind. © Quelle: Nicole Scholmann

Der Verein Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl vermittelt diese speziell ausgebildeten Vierbeiner. „Thies hat sich letztes Jahr bei uns um einen Hund beworben“, erzählt Vereinsvorsitzende Manja Günther. Sie weiß, was in Thies vorgeht, hat sie doch selber einen Sohn im Rollstuhl und mit Linda einen Assistenzhund. Kerstin Horn, Beisitzerin im Verein Apporte, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und hat mit Herrn Karlsson bereits den zweiten ausgebildeten Hund an ihrer Seite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide möchten die Vierbeiner nicht mehr missen. „Mein Sohn ist mit unserer Linda viel selbstbewusster geworden“, sagt Manja Günther. Der Rollstuhl spiele plötzlich fürs Umfeld kaum eine Rolle mehr. „Irgendwann war mein Sohn nicht mehr der Junge im Rollstuhl, sondern der Junge mit dem tollen Hund.“ Auf dem Schulhof standen plötzlich viele andere Kinder um das Duo herum, statt ihr Sohn alleine im Rollstuhl. Der Hund sei ein Brückenbauer und Türöffner.

Vertreter der VR Bank, der Bürgerstiftung des Geldinstituts und des Vereins Apporte Assistenzhunde sowie Familie Otterstetter aus Kisdorf freuen sich, dass es so eine große Unterstützung für den größten Wunsch von Thies gegeben hat. Die Spenden für einen Assistenzhund sind zusammengekommen, im Sommer soll der ausgebildete Hund einziehen. © Quelle: Nicole Scholmann

Bei Profis in Österreich werden die Hunde gezüchtet und erfahren eine umfangreiche Ausbildung. Dazu gehören 50 Kommandos, die die Assistenzhunde können müssen. Dazu gehört das Aufheben von Sachen, aber auch das Öffnen von Türen, das Bleiben an einem bestimmten Standort, das Reinschlüpfen ins Halsband und auch das Ausziehen einer Jacke bei ihrem Frauchen oder Herrchen. Unter den Rollstuhl kriechen in der Bahn, das Aufheben der Leine aber auch das Pieschen auf Kommando seien wichtige Befehle, die der Hund umsetzen müsse.

Assistenzhund kostet 21 000 Euro – und es gibt keine Förderung

Der Assistenzhund kostet 21 000 Euro und wird nicht von der Krankenkasse bezahlt. „Familie Otterstetter hat in Windeseile nicht nur den Eigenanteil zusammen bekommen, sondern auch Spenden generieren können. „Wir sind überrollt worden von der Hilfsbereitschaft“, freut Svenja Otterstetter sich. Die Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein war beispielsweise ein Geldgeber.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sommer wird die Familie aus Kisdorf für zwei Wochen nach Österreich fahren und ihren Hund kennenlernen. Dann werden intensiv die Kommandos und der Umgang geübt. Und dann geht es zurück in den Norden und in einen völlig neuen Alltag für die Familie Otterstetter.