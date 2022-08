Das Experiment Mohnanbau ist fast beendet: Thies Wrage aus Nahe ist der einzige Mohnanbauer in Schleswig-Holstein und hat sein drei Hektar großes Feld gedroschen. Bis Bäcker Matthiessen aus Kayhude den Mohn verarbeiten kann, müssen noch einige Arbeitsschritte folgen.

Nahe. Der einzige Mohn in Schleswig-Holstein, der in Zukunft in der Kayhuder Bäckerei Matthiessen verarbeitet werden soll, ist geerntet. Landwirt Thies Wrage hat das Feld an seinem Hof gedroschen. Er ist der einzige Mohnanbauer im Land und hat drei Hektar Mohn geerntet. Mit dem Ertrag war er auf den ersten Blick zufrieden. "Das ist mehr als im vergangenen Jahr", berichtet der Landwirt, der bereits in 2021 das Experiment mit der Sonderkultur wagte. Er müsse aber abwarten, was nach der aufwendigen Reinigung der winzigkleinen Mohnkörner übrig bleibe, berichtet er.

Auf einem großen Anhänger lagert Wrage die Ernte. Sohn Thees und Frau Sabine haben bereits mit der groben Reinigung per Hand begonnen. 40 bis 60 Prozent Fremdstoffe wie Reste der Mohnkapseln und der Stängel sind zwischen den Körnern. Das sei zum einen wichtig, damit die Förderschnecke des Mähdreschers überhaupt die kleinen Körner in den Getreidetank transportieren kann, zum anderen aber natürlich viel Dreck, der rausgepult werden müsse.