Unaufgeregt und klug bezeichnet Thomas Reher die Arbeit seiner Vorgängerin. Sabine Meyer war 17 Jahre lang Bürgermeisterin in Mözen. Nun wurde sie verabschiedet. Ihr Nachfolger Reher ist ein Neuling in der Kommunalpolitik.

Mözen. 17 Jahre lang war Sabine Meyer Bürgermeisterin in Mözen, seit 1998 engagierte sie sich in der Gemeindevertretung. Zu dieser Wahl war Sabine Meyer nicht erneut angetreten. Als neuer Bürgermeister in Mözen wurde Thomas Reher gewählt – ein Neuling in der Kommunalpolitik.