﻿Wie ehrenamtliche Notfallsanitäter um jedes Tier kämpfen

Wenn ein Tier Hilfe braucht, dann sind sie vor Ort. Die ehrenamtlichen Retter vom Tier-Notruf in Schleswig-Holstein sind Tag und Nacht im Einsatz. In ihrer Freizeit kämpfen sie um das Überleben unserer Haustiere – auch wenn sich ihnen Hindernisse in den Weg stellen.

