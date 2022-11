﻿Der Traum vom freien Leben: Oliver Reitnauer hat sein Glück auf 32 Quadratmetern gefunden

Vor einem Jahr hat Oliver Reitnauer seine Wohnung in Hamburg gekündigt, nachdem sein Sofa jahrelang unbenutzt war. Seitdem verbringt er die meiste Zeit in seinem Tiny House am Itzstedter See. Dort hat er nur die Dinge, die ihm wichtig sind – und findet neues Lebensglück.

Oliver Reitnauer lebt auf 32 Quadratmetern in einem Tiny House am Itzstedter See.

Nahe. Eingepackt in einer dicken, schwarzen Winterjacke sitzt Oliver Reitnauer auf einer Holzbank vor seinem 32 Quadratmeter großen Zuhause. Das kalte Wetter und die Temperaturen um den Nullpunkt stören ihn nicht. Er wärmt seine Hände an einer großen Tasse Tee und blickt auf den nahegelegenen Itzstedter See. „Diese Aussicht ist wirklich unbezahlbar. Am Wochenende sitze ich hier manchmal eine Stunde, genieße die Natur und mache gar nichts.“ Seit September 2021 verbringt der 51-Jährige die meiste Zeit des Jahres in seinem Tiny House. Das minimalistische Wohnen entschleunigt sein Leben und schenkt ihm mehr Zeit für die Dinge, die ihm am Herzen liegen – dadurch ist er viel zufriedener als vorher.

Bisher stehen elf Tiny Houses auf den 300 Quadratmeter großen Stellplätzen am Itzstedter See. Noch ist der ehemalige Campingplatz Seerögen eine Baustelle, die Wege sind nicht vollständig erschlossen. Den Mietern mache das nichts aus, denn jede Parzelle verfügt schon über einen eigenen Anschluss für Strom, Gas und Wasser. Somit hätten sie alles, was man zum Leben benötige. "Ohne diese Grundversorgung wäre ich noch nicht hier", verrät Oliver Reitnauer. Morgens vor der Arbeit möchte er warm duschen, am Wochenende frisch kochen. Monatlich liegt die Kaltmiete für die Stellplätze bei 300 Euro. Wichtig ist allerdings, dass die Mieter hier nicht fest wohnen können. "Die Mobilheime in meiner Siedlung können nicht als erster Wohnsitz angemeldet werden", sagt der Betreiber Stephan Diehn.

Am Itzstedter See entsteht eine Tiny-House-Siedlung mit 48 Häusern. Im Moment gibt es noch freie Stellplätze. © Quelle: Annika Paetow

Vor knapp einem Jahr haben die ersten Mieter ihre mobilen Häuser aufgestellt, Oliver Reitnauer gehörte zu ihnen. Sein Zuhause ist mit 32 Quadratmetern ungefähr so groß wie eine normale Einzimmerwohnung. Von innen ist alles mit Holz verkleidet. Hinter der Eingangstür befindet sich der Essbereich mit einer weißen Einbauküche. Links davon geht es ins Bad, und auf der rechten Seite liegt das Schlaf- und Arbeitszimmer. Für den 51-Jährigen ist das Highlight die große Dusche. Hier wäre ihm das Standardmaß viel zu klein gewesen. Überall in dem Tiny House liegen Bücher herum. „In meiner alten Wohnung bin ich nie zum Lesen gekommen, dafür jetzt umso mehr“, sagt der Tiny-House-Besitzer. Besonders gut gefalle ihm auch die Gemeinschaft in der Nachbarschaft. Auf dem Campingplatz gehe es viel persönlicher zu als in einem Mehrfamilienhaus. Am Wochenende werde gerne gemeinsam Kaffee getrunken und über Gott und die Welt geschnackt.

So kam Oliver Reitnauer zum Tiny House: Als das Sofa jahrelang nicht benutzt wurde, zieht er die Reißleine

Ursprünglich kommt Oliver Reitnauer aus Rheinland-Pfalz, dort hat er auch seinen ersten Wohnsitz. Er lebte früher in einem Haus mit großem Garten und hatte Schränke voller Hemden und Krawatten. Als er vor zehn Jahren beruflich nach Hamburg gezogen ist, wuchs Stück für Stück das Interesse am minimalistischen Wohnen. „Bei meinem Umzug hat all mein Hab und Gut in zwei Autos gepasst – mehr brauche ich zum Leben nicht.“ Irgendwann wurde ihm seine 96 Quadratmeter große Wohnung in Hamburg dann einfach zu viel. Das teure Sofa sei seit Jahren unbenutzt gewesen, und seine Freizeit hätte er für das Putzen opfern müssen. Immer häufiger stellte er sich die Frage, wie er wieder zufriedener werden könne. „Dann habe ich überlegt, was mir im Alltag wirklich wichtig ist, und das war nicht viel: Bett, Dusche, Küche und Schreibtisch.“ All das findet auch im Tiny House Platz. Und 32 Quadratmeter instand zu halten, sei für eine Person schon genug.

Aus seinem Schlafzimmer kann Oliver Reitnauer auf den Itzstedter See blicken. © Quelle: Annika Paetow

Also spielte er mit dem Gedanken, in ein Mobilheim zu ziehen, da das für ihn die perfekte Kombination aus Freiheit und Heimat sei. „Ich bin immer schon viel unterwegs gewesen, tagsüber bei der Arbeit und an freien Tagen oft verreist.“ Trotzdem möchte er einen festen Anlaufpunkt haben. Ein Ort, an dem er sich zu Hause fühlt. Noch bevor Oliver Reitnauer einen Stellplatz gefunden hatte, nahm er Kontakt mit einem Tiny-House-Bauunternehmen auf und erfüllte sich den Traum vom kleinen Heim. Für knapp 100 000 Euro wurden aus einem ehemaligen Zirkuswagen seine eigenen vier Wände. Wenn man einen Blick unter das Holzhaus wirft, kann man sogar noch das alte Gestell des Schaustellerwagens erkennen. Durch einen Zufall stieß er dann auf die entstehende Tiny-House-Siedlung am Itzstedter See.

Noch freie Plätze in der Tiny-House-Siedlung

Im Februar 2020 hatte Stephan Diehn aus Nahe das rund zweieinhalb Hektar große Gelände des ehemaligen Campingplatzes Seerögen gekauft und lässt hier nun eine kleine Siedlung mit ökologisch und nachhaltig gebauten Mobile Homes entstehen. Insgesamt 65 Stellplätze konnten im ersten Bauabschnitt erschlossen werden, darauf sollen aber nur 48 Häuser stehen. „Mir ist es sehr wichtig, dass alles hübsch aussieht, und mit 65 Parzellen wäre es mir zu voll gewesen“, berichtet der Betreiber. Er möchte, dass die Besitzer der Häuser genügend Platz zum Durchatmen haben. Daher können bei Interesse auch direkt zwei Parzellen gemietet werden. Im Moment sind noch acht freie Plätze zu vergeben. Im zweiten Bauabschnitt werden dann noch einmal 23 Parzellen hinzukommen.

Wenn Oliver Reitnauer am Abend den Heimweg von seiner Arbeit in Hamburg bestreitet, wird er mit jeder Minute entspannter. „Ich habe gemerkt, wie der Stress von mir abfällt, sobald ich hier im Grünen bin“, sagt der 51-Jährige. „Statt Dingen hinterherzulaufen, kann ich nun machen, was ich will.“ Er habe es geschafft, sein Leben zu ändern und den Druck herauszunehmen. Das möchte er nicht mehr missen.