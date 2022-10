﻿Ist das Haus sicher? Die Polizei Segeberg überprüft das Eigenheim und gibt Tipps

Ein Fenster. Ein Schraubendreher. 15 Sekunden. Und zack sind Einbrecher im Haus. Wie schnell das geht – und was Hausbewohner gegen Einbrecher tun können – zeigte die Polizei auf dem Wochenmarkt in Kaltenkirchen. Und Polizisten Anna Maywald machte Werbung für einen besonderen Service der Beamten.

Kaltenkirchen. „Ich mache Ihnen das Fenster in wenigen Sekunden auf.“ Das sagt Polizeihauptmeisterin Anna Maywald nicht nur, sondern macht sich auch gleich ans Werk. Nur ein einfacher Schraubendreher reicht und wenige Atemzüge später steht das ungesicherte Fenster sperrangelweit auf. Das beeindruckt nicht nur KN-Online, sondern auch die Besucher des Wochenmarktes Kaltenkirchen. Mit ihrem Info-Mobil sind drei Präventiv-Beamte der Polizei Bad Segeberg am Rande des grünen Marktes in Kaltenkirchen und klären über Einbruchschutz auf. Mit dabei haben sie ein einfaches Fenster, um zu zeigen, wie fast kinderleicht es ist, das zu knacken.

Wobei: "Absoluten Schutz gibt es nicht", sagt Profi Anna Maywald. Es gehe in erster Linie darum, den Spitzbuben den Einstieg in Haus oder Wohnung so schwer wie möglich zu machen. Immerhin sei ihr Motto: Schnell rein und schnell wieder raus, wie Polizistin Maywald sagt. So schön der Herbst in diesem Jahr auch sei, dennoch stehe die dunkle Jahreszeit bevor. Und damit nehmen die Einbrüche oder -versuche, die bei der Polizei angezeigt werden, zu. Fast täglich veröffentlichen Polizeisprecher Lars Brockmann und seine Kollegen Zeugenaufrufe, weil wieder in Norderstedt, Ellerau, Geschendorf oder Bad Segeberg eingebrochen wurde.