﻿Todesfelde: Baustart für neues Feuerwehrhaus und Gemeindezentrum

Bodenfrost verzögert den Baustart für das lang ersehnte neue Dorfzentrum mit Feuerwehrhaus in Todesfelde. Den ersten Spatenstich ließen sich die Feuerwehr und Bürgermeister Karl-Heinz Ziegenbein am Freitag trotzdem nicht nehmen.

Todesfelde. Der Baustart für das neue Feuerwehr- und Gemeindehaus in Todesfelde verzögert sich. Beim offiziellen Baustart am Freitag stochern Gemeindewehrführer Marco Wrage, einige seiner Kameraden und Bürgermeister Karl-Heinz Ziegenbein mit den Spaten im gefrorenen Boden herum. "Schnee und Bodenfrost vor Weihnachten, wann hatten wir das zum letzten Mal", fragt Architekt Claus Breuer. Eigentlich sollte in diesen Tagen die Bodenplatte für den Anbau an das Feuerwehrhaus gegossen werden. Das sei bei Frost nicht möglich.

Todesfelde soll ein richtiges Dorfzentrum bekommen, mit größerem Feuerwehrgerätehaus und Gemeindesaal. Direkt neben dem Gasthof "Zur Eiche". Drei Jahre wurde geplant. "Endlich kann es jetzt losgehen", sagt Bürgermeister Ziegenbein und ist doch etwas wehmütig: Bis zum Ende seiner Amtszeit im Juni nach der Kommunalwahl wird der Anbau nicht mehr fertig. Die Bauzeit werde acht bis neun Monate dauern, sagt Architekt Breuer.

Baustart für neues Feuerwehrhaus in Todesfelde

Das alte Feuerwehrhaus in Todesfelde ist zu klein für drei Einsatzfahrzeuge, es gibt keine Umkleideräume, die Einsatzkleidung wird im Schulungsraum gelagert, der sei dadurch nicht nutzbar. "Wir haben nicht mal eine Toilette", sagt Gemeindewehrführer Marco Wrage. Die Mängelliste der Feuerwehrunfallkasse ähnelt denen in anderen veralteten Gerätehäusern im Kreis Segeberg.

Das alte Feuerwehrhaus in Todesfelde ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist zu klein für drei Fahrzeuge, Umkleideräume fehlen, es gibt nicht einmal eine Toilette für die Einsatzkräfte. © Quelle: Nadine Materne

Direkt neben dem Feuerwehrhaus soll deshalb ein Anbau entstehen: Auf 327 Quadratmetern entsteht eine neue Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen, getrennten Umkleideräume, Sanitäranlagen und Materialraum. Dann wird es auch eine moderne Abgasabsauganlage geben und eine Trennung von sauberer und kontaminierter Einsatzkleidung möglich sein.

Fahrzeughalle in Todesfelde wird zum Gemeindesaal umgebaut

"Die alte Fahrzeughalle wird dann energetisch saniert und umgebaut zu einem Gemeindesaal", berichtet Bürgermeister Ziegenbein. Die Rolltore werden durch normale Fenster und Türen ersetzt. Den Raum kann die Feuerwehr für regelmäßige Besprechungen nutzen, aber auch für Gemeindeveranstaltungen oder Vereinsfeiern. Bisher fanden diese in der Gaststätte "Zur Eiche" statt, die direkt an das Feuerwehrhaus angrenzt. Das Gebäude gehört der Gemeinde. "Aber es gab häufiger Terminüberschneidungen", so Ziegenbein. Der neue Gemeindesaal soll die Räume im Gasthof ergänzen.

Das neue Feuerwehrhaus für drei Fahrzeuge wird neben das alte, kleinere und den Gasthof zur Eiche gesetzt. © Quelle: Grafik Architekt Breuer

Mit dem neuen Gemeinde- und Feuerwehrhaus erhält Todesfelde ein richtiges Dorfzentrum. Vor gut 20 Jahren bereits hatte sich die Gemeinde das 1200 Quadratmeter große Nachbargrundstück mit dem alten Gasthof „Zum stillen Winkel“ neben dem Feuerwehrhaus gesichert. Zum Schnäppchenpreis von 73.000 Euro aus heutiger Sicht. Schon damals galt das Grundstück wegen der zentralen Lage als sehr wertvoll für die Ortsentwicklung und als mögliche Erweiterungsfläche für die Feuerwehr, erinnert sich Ziegenbein.

Mit der Fläche ist auch ein Stück Dorfgeschichte verbunden: In den 1960-er Jahren war der alte Gasthof als „Hula-Bar“ weithin bekannt, weil dort Sportlerinnen mit Hula-Hoop-Reifen aufgetreten waren, wie in der Dorfchronik festgehalten wurde. 2012 wurde das Gebäude abgerissen, nun beginnt ein neues Kapitel.

1,2 Millionen Euro für neues Dorfzentrum Todesfelde

Sobald das Thermometer wieder Plusgrade anzeigt, kann mit dem Bau im neuen Jahr begonnen werden. 1,2 Millionen Euro sind dafür insgesamt veranschlagt, aber Ziegenbein ist skeptisch, dass das reichen wird. Das Land gibt knapp die Hälfte des Betrages dazu, als Zuschuss für die Dorfentwicklung.

2024 dann soll auch ein neues Einsatzfahrzeug folgen, berichtet Gemeindewehrführer Wrage. Todesfelde hat sich an einer Sammelausschreibung des Landes beteiligt. Das Tanklöschfahrzeug (TLF) 16, immerhin Baujahr 1985, soll ersetzt werden durch ein HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug).

„Dieses Fahrzeug ist für technische Hilfeeinsätze ausgestattet“, erklärt Wrage. Verkehrsunfälle und andere Hilfseinsätze machen inzwischen 80 Prozent der Einsätze aus. 38 Aktive zählt die Feuerwehr Todesfelde derzeit. Pro Jahr werden sie im Durchschnitt zu 20 bis 25 Einsätzen gerufen.