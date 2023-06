﻿Rückkehr in Todesfelde: Mathias Warn ist noch einmal Bürgermeister

Todesfelde. 42 Jahre in der Gemeindeverwaltung, davon die jüngsten fünf als Bürgermeister: Für Karl-Heinz Ziegenbein stand fest, dass er die Verantwortung für Todesfelde in jüngere Hände übergeben wollte. Mit großem Dank wurde er am Dienstag auf der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung verabschiedet.

Ziegenbeins Nachfolger ist kein Unbekannter in Todesfelde: Mathias Warn. Er weiß, was auf ihn zukommt – weil er früher schon einmal Bürgermeister war.

Zwei Wählergemeinschaften gibt es in der Gemeinde: „Wir für Todesfelde“ (WFT) und die „Aktiven Bürger für Todesfelde“ (ABT). Knapp wurde es bei der Kommunalwahl: Die WFT bekam 51,4 Prozent, die ABT 48,6 Prozent – ein Unterschied von nur 75 Stimmen.

Knappe Mehrheit in Todesfelde: Mathias Warn ist wieder Bürgermeister

Damit hat die WFT mit sechs zu fünf Sitzen in der Gemeindevertretung eine knappe Mehrheit. In offener Abstimmung wurde Mathias Warn mit sechs zu fünf Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. Und zwar wieder: Bereits von 2013 bis 2018 war Warn Bürgermeister in Todesfelde gewesen. Warn ist gebürtiger Todesfelder, Oberstleutnant bei der Bundeswehr und ab Oktober als Studentenfachbereichsoffizier in Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität tätig. Als Stellvertreter wurden Sabine Grandt (ABT) und Thomas Stürwohld (WFT).

„Wir haben einige schwere Brocken in der nächsten Zeit zu stemmen“, berichtet Mathias Warn. Der Anbau des Feuerwehrgerätehauses müsse zu Ende gebracht werden, für die Erneuerung der Kanalisation rechnet er mit rund einer Million Kosten. Auch die Klärteiche dürften um die 700 000 Euro erfordern.

Dazu kämen in den nächsten Jahren geschätzte 1,8 Millionen Euro für den Kindergarten. „Das sind alles unausweichliche Investitionen“, sagte Warn. Aber die Gemeinde sei finanziell gut aufgestellt.

