Zwei Motorradunfälle innerhalb von 15 Minuten in derselben Kurve

Todesfelde. Innerhalb einer Viertelstunde sind am Montag auf der Kreisstraße 109 bei Todesfelde zwei Motorradfahrer in derselben Kurve verunfallt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der erste Unfallfahrer vom zweiten Unfallfahrer am Straßenrand erfasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Unfall ereignete sich um 16.15 Uhr in Richtung Todesfelde. Ein 20-Jähriger stürzte im Verlauf einer Rechtskurve. Dabei wurde er nach Polizeiangaben zunächst nicht verletzt, blieb aber am Fahrbahnrand stehen.

Während der 20-Jährige noch am Fahrbahnrand stand, kam es um 16.30 Uhr zu einem weiteren Unfall in der Gegenrichtung. Ein 24-jähriger Hamburger war in Richtung Stuvenborn unterwegs und stürzte im Verlauf derselben Kurve. Nach eigenen Angaben habe sich der Fahrer „verbremst“, so die Polizei.

Unfälle mit Motorrädern bei Todesfelde: Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht

Der 24-jährige Hamburger selbst blieb bei dem Sturz unverletzt, allerdings erfasste sein rutschendes Motorrad den am Fahrbahnrand stehenden 20-jährigen Fahrer des ersten Unfalls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rettungskräfte brachten den Verletzten mit Verdacht auf einen Beinbruch in ein Krankenhaus. Eine Streife der Polizeistation Trappenkamp nahm die Verkehrsunfälle vor Ort auf.

Motorrad-Saison startet auf den Straßen in Schleswig-Holstein: Polizei gibt Hinweise

Mit Beginn des Frühjahrs und dem damit einhergehenden besseren Wetter zieht es immer mehr Motorradfahrer auf die Straßen. Dabei haben sich bereits in diesem Jahr mehrere Unfälle ereignet.

„Nicht nur die Bikerinnen und Biker müssen sich erst wieder ans Fahren und an ihre Maschinen gewöhnen, auch für Autofahrer und -fahrerinnen ändert sich mit den Zweirädern nun die Verkehrslage“, so die Polizeidirektion Bad Segeberg. Sie gibt folgende Hinweise: